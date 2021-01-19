華為P50系列規格曝光　潛望鏡頭升級　Pro+五鏡頭6.7吋四曲面螢幕

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2021 年度華為新代攝影手機 P50 系列，近日有更多產品資訊流出。其中系列最頂級機款 P50 Pro+，日前就有爆料人帶來更詳盡的規格資訊。

國外爆料達人 @RODENT950 較早前在其推特帳號上，帶來了更豐富的華為新代旗艦攝影手機 P50 Pro／P50 Pro+ 資訊。其提到裝置將配備 6.6 或 6.7 吋的四曲面優質螢幕，裝置配備的 Leica 四鏡（P50 Pro）及五鏡（P50 Pro+）將配備表現更好的潛望式鏡頭，而前鏡頭亦將採有屏佔比更高的細開孔設計，後者大致與早前流傳資訊相若。

另外爆料人亦提及 P50 Pro／P50 Pro+ 會擁有聲樂表現更好的立體聲揚聲器，及更纖巧機身體積。有國內媒體估計 P50 系列將保持 Mate 40 配備的 5,000 萬像 IMX700 主鏡、2,000 萬像廣角鏡跟 1,200 萬像遠攝鏡頭規格，不過潛望式鏡頭的數碼焦能力，就由去年 P40 的 100x 倍增至 200x。

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

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