撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-01-20 20:00

【深水埗強制檢測】深水埗將成為第二個全港「指定強制檢測範圍」，由欽州街、大埔道、楓樹街至荔枝角道，有關範圍正好是電腦商場、手機產品、玩具店集中地！究竟強檢又有否影響到深水埗購物區人流？馬上帶你去視察SSP 10個人氣地點！

由欽州街、大埔道、楓樹街至荔枝角道被列為「指定強制檢測範圍」。

深水埗站D出口黃金商場門外，1月20日下午實況。（長濱睡睡 攝）

買玩具、買遊戲、買電腦！現場視察深水埗10個人氣點！

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何謂指定強制檢測範圍？去過都要強制檢測？

新冠肺炎疫情未有回落，政府繼油麻地佐敦指定地區後，再將深水埗區欽州街、大埔道、楓樹街至荔枝角道定為「指定強制檢測範圍」。買電腦用品、遊戲配件有時很難避免去深水埗，所以去之前，應該先理解「指定強制檢測」定義：

不是說，這個紅圈內全部範圍所有人都需要強制檢測，而是：

14日這個區任何一棟大廈有確診個案，該幢大廈的居民、街鋪、商場鋪內的工作人員，以及曾經到過該處超過2小時的人，都需要接受強制檢測。

記者翻查資料，今次政府選擇該區域為「指定強制檢測」，目的是在人口最密集（多商場、多劏房）的區域，預先安排更嚴格的通報、檢測機制；現時圈內並沒有大規模爆發，約有6幢大廈有確診個案，當中並沒有一個與下面「10個人氣熱點」有關。

6個較接近深水埗「指定強制檢測」區域的確診個案

總結：「指定強制檢測範圍」去定唔去？

按照防疫建議，如非必要根本就應該盡量留在家中，避免去人多擠逼，現時政府絕無封鎖該區域，可自由出入及營業，最終當然由讀者自己決定。如有迫切需要到深水埗購物，應做好衛生防疫及個人保護，回家後馬上清潔洗手，速去速回，不要行多過2小時。

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