2021農曆新年｜麥玲玲推介牛年12生肖開運數碼小物　最平$70買到

撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-02-09 18:15

相信人人都想在新一年行大運，原來揀啱顏色都可以幫助你係新一年添福增運！麥玲玲師傅就教大家牛年十二生肖對應嘅幸運顏色係乜，想過好嘅一年，不妨參考下面的推薦小物配搭。

充電線、滑鼠等數碼用品日日都會用到，如果將這些小物換成合適自己嘅開運顏色，每日都用住佢，相信來年運情一定更好！香港01《科技玩物》記者就挑選符合十二生肖顏色的數碼小物，全部都非常實用而且都係350蚊以下，可以每日帶住放係公司用又得、放係屋企用都得！即刻睇睇2021年自己嘅生肖係咩顏色。

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**生肖命理只供參考之用，內容由麥玲玲師傅授權刊登**

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農曆新年將至，當然不少得要準備賀年禮品送禮！每年都要花一筆錢辦年貨，作為一個精明的消費者當然要識得格價。同一產品邊間最平？幾時最抵買？買之前睇消委會嘅「網上格價一覽通」就即刻知道！

（以下資料截止至2月5日，所有價格以消委會「網上格價一覽通」為準）

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2021農曆新年送鼠迎牛，可惜辛丑年疫情仍然反覆。香港金融管理局呼籲市民減少社交接觸，鼓勵市民盡量使用電子支付方法派利市，以延續新年派利市的習俗！如今多間銀行及電子錢包營運商響應，將電子利市功能加入到App內。然而並非間間的電子支付都有加入新年氣氛，說白些就是派利市又怎能寒酸呢？如果想得體一點，不妨選擇以下6款的電子利市！

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