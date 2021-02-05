撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-02-05 15:53

新春iPhone／iPad 遊戲、Apps優惠，盤點8個iOS遊戲、Apps新年優惠活動，包括《原神》、《動物森友會》、《HMVOD》等！就到農曆新年，Apple app store不少手遊及App軟件推出不同的優惠或慶祝活動，可以在假期輕鬆充電，享受歡樂的新春佳節。

iPhone／iPad或Android不少Apps於農曆新年推出不同的優惠或慶祝活動，包括大氣的手遊，以及非常合適新年使用的實用工具App等。今次記者就盤點了8個新年推出手遊、App，值得大家參予的新年優惠及活動，換取免費角色、道具、免費睇劇等！

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