撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-01-29 07:01

OPPO Reno 5 Pro 5G 實測｜OPPO 又有新作 OPPO Reno 5 Pro 5G在香港發售。OPPO Reno 5 Pro 5G 仍然繼承了系列「拍攝手機」的定位，然而處理器與鏡頭均有升級的同時，OPPO Reno 5 Pro 的初始售價卻比上代有所下調。 在 OPPO Reno 5 Pro 5G （下稱 Oppo Reno 5 Pro）正式在港上市前，《香港01》科技玩物記者就率先試玩了這部 OPPO 2021 首部旗艦之作，以下就先與各位評價一下它的外型。

OPPO Reno 5 Pro 繼承上代纖巧雙曲面外型

OPPO Reno 5 Pro 5G 在今日（1月29日）就正式在香港上市，定價為＄4799，對比上一代 Reno 4 Pro 便宜了＄200，但這大概也建基在其基本不變的外型上，才能以更強的機能賣到更低的價錢。

OPPO Reno 4 Pro（左）及 Reno 5 Pro（右）兩部機的機身、屏幕尺寸基本一樣，前後雙弧形玻璃以及相機設計如出一撤，將它們並排擺放，若非顏色不同，大概也難分清 Reno 4／5 兩代（蔡浩騰 攝）

雖然外型驟眼看是一樣，但畢竟 OPPO Reno 5 Pro 乃 2021 年的新一代，在外型上還是有多處改變，至於是改好還是改壞，則真是見仁見智。

👇👇👇按圖放大看 OPPO Reno 5 Pro 十大外型、設計亮點👇👇👇

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外型就沒有多大變化，但 OPPO Reno 5 Pro 在配置上就改用了出自 MediaTek 聯發科的旗艦級處理器，究竟實際表現如何？我們也為 Reno 5 Pro 的 4 個賣點功能進行了實測👇👇👇

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想買新手機，其實也未必需要追著 2021 新作付錢的，消委會早前就一次評比了 60 款香港市面有售的智能手機，其中不乏平價機種，都一樣有相當不錯的使用體驗。



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