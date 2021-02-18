撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-02-18 07:00

上年訂下的目標，怎料一年過後也未開始行動？相信很多人都曾經試過，嘴上說打算做，最後都是不了了之，可能是因為你有拖延症！香港01《科技玩物》記者親身試用及推介5款APP Store中高評分的時間管理APP，希望新一年大家可以戒掉拖延的壞習慣！

你有試過每次口說明天要開始減肥，結果維持一日就放棄了。或想開始專心工作時卻心癮起，無法抵抗每隔幾分鐘就想看電話的衝動，最後質疑為何時間總是不夠用嗎？如果沒有動力，其實人人都會都會有拖延症。即使明知時間不夠用，但還是要將工作拖到最後一刻才動手做。

這時候如果有一款好的時間管理APP能幫你規劃生活、控制工作時間等，就能讓你鍛鍊專注力，撇甩拖延症！下面推介5款於APP Store有較高評分的免費APP，只要善用工具，人人都可以做時間管理大師！

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