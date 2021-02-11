撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-02-11 16:38

新冠肺炎疫情持續，今年嗇色園黃大仙祠的年三十晚頭炷香更不開放予公眾參與，轉為網上直播！農曆新年期間，不少廟宇為保持社交距離都實施人流管制。如果善信不想排隊入廟上香拜神，可以手機下載求靈籤的App，隨時隨地向黃大仙、觀音、武財神、七王爺、車公廟指點迷津，求籤拜神問運程！

今晚（2月11日）嗇色園黃大仙祠的年三十晚頭炷香，主要為香港廣大市民祈福，善信可以觀看網上直播，在家中朝向獅子山方向，一同誠心上稟黃大仙師，朗讀「善信啟稟文」祈求庇佑。

👇👇頭炷香網上直播平台及時間及「善信啟稟文」👇👇

疫情之下，如果想有適當的社交距離向黃大仙、車公廟、觀音、武財神、蘇府七王爺求籤！就不妨下載以下5款求籤App，進行即時解籤，了解家宅姻緣運！部分App更有齊神明節慶日子、參拜教學、上香功能，絕對可以為信眾指點迷津！

👇👇👇5大求籤App推介👇👇👇

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同場加映：IG Story自製遊戲給朋友玩 3分鐘DIY教學 附20新年GIF圖關鍵字

迎接農曆新年2021，女生們紛紛在Instagram分享限時動態祝賀吧！IG Story其實有一種新玩法，可利用點撃Story畫面去下一頁的原理自製小遊戲，讓朋友挑戰停留看你的Story，不會滑走！《香港01》科技玩物記者就親身實試，以GIF圖自製限時動態的新春遊戲，向成功過關的朋友發送牛年祝福語！

👇👇👇3款自製IG Story小遊戲示範【點圖放大看】👇👇👇

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農曆新年想送鼠迎牛，當然要用可愛度爆燈的牛牛GIF圖美化限時動態！以下就有20個新年GIF圖關鍵字推薦，都可以豐富大家的小遊戲，增加新春喜慶氣氛！

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同場加映：農曆新年2021｜7款電子利市App MOX/中銀/花旗 呢間隨時賺$8888

【2021農曆新年】踏入辛丑年疫情持續，香港金融管理局呼籲市民減少社交接觸，以電子支付方法派利市，雖然多間銀行及電子錢包營運商響應，然而並非每間電子支付都有加入新年氣氛，如果想得體一點，不妨選擇以下7款的電子利市App！當中兩間更有新春利市大抽獎，隨時贏取$8,888港元現金獎賞！

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同場加映：豐澤/友和網店｜ Fitbit Sense﹑Avita低至63折12款數碼福袋推介

農曆新年2021｜不少人以往新年都可能會在日本抽福袋﹑買抵玩電器和精品，雖然今年不能到日本過年，但香港兩間電器店的網店都推出「牛年福袋」，為牛年增添氣氛。按主題把多種電器放入福袋，以優惠價出售，包括Fitbit Sense﹑Avita 手提電腦﹑Skyworth 43''電視等，想剛好在新年用到新電器，就要快手揀定福袋等寄上門。

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