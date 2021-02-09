撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-02-09 19:20

女生們日日都要洗頭吹頭，當然想要一把耐用又多功能的風筒。不過風筒價格差距大，而且種類繁多，要選購一款適合自己的風筒也很有學問。日本有網站就挑選45款風筒做評測，發現當中原來平價品也有旬貨！

日本媒體從市面中挑選45款風筒，並在效果、烘乾速度和易用度三方面做測試及評分。香港01《科技玩物》記者就從中選出首10位講解。

是次評測中，受港人追捧的牌子Dyson Supersonic在45款風筒中只排第9，比起SHARP、Tescom等風筒較低。排第4位的Skey F350 負離子風筒比Dyson平價，但又更高分，只售約295港元，非常抵玩！下面列出最高評價的Top 10風筒，包你睇完心動想買！

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想買風筒的你，又知不知道如何揀選適合風筒呢？買風筒前除了要看價前外，原來不同髮質也有不同的風筒選擇。買前先留意以下三大貼士，才不會買錯風筒！

👇👇【點圖放大看】3大貼士教你揀風筒唔怕買錯👇👇

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同場加映：消委會格價網比較6超市 買金莎/藍罐曲奇邊間最抵？附15款賀禮價

農曆新年將至，當然不少得要準備賀年禮品送禮！每年都要花一筆錢辦年貨，作為一個精明的消費者當然要識得格價。同一產品邊間最平？幾時最抵買？買之前睇消委會嘅「網上格價一覽通」就即刻知道！

（以下資料截止至2月5日，所有價格以消委會「網上格價一覽通」為準）

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