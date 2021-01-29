撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-01-29 07:01

OPPO Reno 5 Pro 5G 實測｜OPPO 在上年度正式進軍香港市場，然而推出兩部機種都價格偏高且規格傾向中階，與不少香港用戶追求的「性價比」有一定距離。 然而在今日（1月29日）於香港上市的 OPPO Reno 5 卻以更低的價錢帶來更強的處理器、鏡頭規格，究竟實際上手操作又如何？即睇 OPPO Reno 5 Pro 5G 港版實機試玩報告。

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OPPO Reno 5 Pro 功能實測：萬變不離四大主軸

如果有留意開 OPPO 在香港推出的智能手機的話，相信不難發現今次 OPPO 在港推出的 Reno 5 Pro 在外型上與 Reno 4 Pro 有九成相似；但其實除了 Reno 5 Pro 有加推新顏色之外，其內置的硬件亦有變化，較多人在意的應該是新的處理器以及新一組拍攝鏡頭。

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OPPO Reno 5 Pro 拍攝實測：側重玩味、規格明升暗降？

在上一代的 OPPO Reno 4 Pro，拍攝功能是全機最大賣點，其拍攝質素亦令人印象深刻；來到 Reno 5 Pro，雖然在外觀上一樣是四鏡配置，然而 OPPO 其實暗地裡大改鏡頭規格。

OPPO Reno 5 Pro 除了主鏡頭提升至 6400 萬像素之外，又拿走了遠攝鏡頭、超廣角鏡亦由 1200 萬像素降至 800 萬像素，剩下的兩支鏡頭皆為 200 萬像素，整體而言難免有點「明升暗降」的感覺。

Reno 5 Pro 鏡頭位置的設計與 Reno 4 Pro 同樣，然而鏡頭的規格就有所不同，分別為 6,400萬畫素主鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭、200萬畫素人像黑白鏡頭。（蔡浩騰 攝）

幸而此 6400 萬像素的主鏡頭、廣角鏡頭的拍攝效果依然有一貫水準，日間照片銳利且色水準確不在話下，即使在低光環境下，不開啟夜拍模式所輸出的相片仍然有不錯的質素。

OPPO Reno 5 Pro 6400 萬像素主鏡、800 萬像素廣角鏡實機試相👇👇👇

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而 OPPO Reno 5 其餘的兩支 200 萬像素鏡頭，分別為微距與黑白鏡頭，基本上也只為玩味而生，尤其黑白人像鏡頭，的確可以做到一點舊時代菲林機的味道，效果不過不失。

OPPO Reno 5 Pro 200 萬像素微距／黑白鏡頭實機試相👇👇👇

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OPPO Reno 5 Pro AI 人像留色影片

而在影片拍攝方面，由於天璣 1000+ 處理器的支援不足關係，OPPO 就被迫將 Reno 4 Pro 上的 4K／60fps 影片拍攝功能拿走，取而代之的是一系列的 AI 留色影片功能，如果想拍攝一些效果更特別的影片，的確有其用處，但最高只有 4K／30fps 或 1080p／60fps 的規格，似乎就有點跟不上主流 Android 選艦機種了。

OPPO Reno5 Pro 試玩總結：規格外型都未算突破、性價比有進步

對於 OPPO 此品牌，編輯對其評價一直都相當一致 － 劍走偏鋒。當其他廠憑借同一系列的 Qualcomm Snapdragon 處理器製作功能都一式一樣的智能手機時，OPPO 總打算用別樣的硬件造出賣點更不一樣的手機，Find X 系列如此，上年的 Reno 4 系列、以至今次測試的 Reno 5 Pro 亦然。

新顏色或許是購買這代 Reno 5 Pro 的一個考慮因素吧？（蔡浩騰 攝）

然而 OPPO 今次的嘗試就更為怪誕，由於 MediaTek 的出品暫時仍然落後於 Qualcomm，令採用天璣 1000+ 的 Reno 5 Pro 定位有點高不成低不就，整體操作、功能評價不比 Reno 4 Pro 高多少，而 OPPO 卻又為了天璣處理器而放棄了某部份功能，而將雙聲道喇叭改走的舉動更加讓人不明所以，算是有點浪費了 Reno 5 Pro 這一代旗艦的升級機會。

然而 OPPO 方面似乎亦意識到其定價過高的問題，在 Reno 5 Pro 的標價上稍為親民一點，算是在性價比這一點上對用家有個交代。

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