撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-03 07:00

Apple 上年尾推出的 iPhone 12 系列，以環保理由首次不隨盒附送專用的充電火牛，隨後在 2021 年發表的小米 11、Samsung Galaxy S21 系列亦採用同樣政策，可以預見未來幾年推出的新款智能手機都將不會再有火牛附贈。 為了即將購入新手機而又不想用規格老舊的火牛的用家，《香港01》科技玩物記者就在以下整理出幾個購買新手機火牛的注意事項，留意文末更會為大家帶來 5 款腦場火牛推介。

手機火牛入手前 4 大要點、新興GaN物料一定要識

購買了 Samsung Galaxy S21 系列／Apple iPhone 12 系列的用家，近期購買一個新的火牛確是不錯的時機。一個火牛除了應付充電需要，近年興起的快速充電亦是用戶們趨之若鶩的功能，今年更有新興的 GaN 氮化鎵物料火牛陸續上市，究竟一個好的手機火牛要如何選擇？

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5 款香港市場 GaN 充電火牛推介

採用氮化鎵 GaN 物料的充電火牛，擁有體積少、穩定性高的特性，不少廠商都以一張信用卡／八達通卡放在旁邊以作大小對比示意（蔡浩騰 攝）

看畢上述的注意事項，相信大家對於即將要購買的新火牛都有一定的概念，而雖然氮化鎵 GaN 物料的火牛目前在市場上仍為較昂貴的新產品，但在流動性、穩定性等因素上對比過往以矽為主的火牛都更強，真正是「有買貴、冇買錯」。



在比較過多款香港市面上有售的 GaN 火牛之後，《香港01》科技玩物記者就帶來幾款價錢不太貴、功能與安全考量都兼顧到的 GaN 火牛供各位考慮。

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同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高

想買新手機，其實也未必需要追著 2021 新作付錢的，消委會早前就一次評比了 60 款香港市面有售的智能手機，其中不乏平價機種，都一樣有相當不錯的使用體驗。



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