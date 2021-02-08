撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-02-08 13:07

新年除了大掃除，相信不少人也會添置新的家品電器，不過好多時丟棄的電器都仍然能運作。如果不想浪費，可以將電器捐贈，或送到政府指定的回收點中，現時回收電器更可賺取積分換禮品！下面介紹6個回收及捐贈舊電器的途徑，等大家新年大掃除時都好做「大嘥鬼」！

自政府推出「四電一腦」計劃後，市民在棄置舊電器時包括洗衣機、雪櫃、電視機、冷氣機、電腦、打印機、掃描器和顯示器，都須付循環再造費，否則亂棄電器需要罰款1,500港元！如果是購買新家電，銷售商會同時上門免費回收同類型舊電器。但如果只是棄置舊電器，市民需要自行到各區的環保署回收點，或預約回收營辦商上門回收。

市民如果從零售商購買新電器，可要求同一日送新貨及除舊貨。若沒有買新電器但又想棄置舊電器，則需由政府委託嘅營辦商上門收集或自行送到指定的回收點。（FB@大嘥鬼 Big Waster）

不過，環保署的除舊服務要預約，可能要等四至五天。如果家中無位同時擺放新舊電器，或須付費找人棄置。不想付費棄置電器，可選擇下面回收方法。供市民回收的地點相當多，而且不少都鄰近住宅屋苑，非常方便市民。

👇👇【點圖放大睇】新年棄舊電器，想回收可以送去邊？👇👇

+ 17 + 17 + 17

點此查看各區的回收流動點時間表

同場加映：牛年2021｜NGO開發捐贈舊物App 1分鐘捐舊電器 既環保又幫基層

新年送舊迎新，又是為家中添至新電器的時候！由國際十字路會開發的捐贈物資APP「好人好市」，就以方便市民捐贈舊物為目標，節省繁複的捐贈程序，鼓勵市民將不需要的物品贈送。「好人好市」的社區聯絡主任潘洺崚（Ben）表示，見過市民捐贈新淨的昂貴物品「連iPad都收過！」當你打算丟棄這些仍未損壞的電器，何不花數分鐘時間，將舊物透過應用程式捐贈予有需要人士？

👇👇【點圖放大睇】用「好人好市」APP如何將不要的物品捐贈👇👇

+ 8 + 8 + 8

想睇NGO開發捐贈舊物App的完整報導？即留覽全文：牛年2021｜NGO開發捐贈舊物App 1分鐘捐舊電器 既環保又幫基層