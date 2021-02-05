撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-02-05 19:24

農曆新年將至，當然不少得要準備賀年禮品送禮！每年都要花一筆錢辦年貨，作為一個精明的消費者當然要識得格價。同一產品邊間最平？幾時最抵買？買之前睇消委會嘅「網上格價一覽通」就即刻知道！

新年少不免要買賀年禮品去拜年，但原來同一件產品係不同的超級市場都有不同訂價。以新年必食的瑞士糖為例，比較AEON、惠康和百佳三間超級市場的售價，最平最貴可以相差一倍價錢！唔想逐間超市格價咁麻煩？香港01《科技玩物》頻道記者就蒐羅了新年最常買的15款賀年禮品，幫大家格價，一次過睇清邊間最抵買！

（以下資料截止至2月5日，所有價格以消委會「網上格價一覽通」為準）

👇👇【點圖放大看】超市價格比較15款新年禮品👇👇

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除了有6間超市的格價功能外，「網上格價一覽通」仲可以睇今期有乜焦點抵買貨品、追蹤過去30日/60日/90日有乜產品跌幅最大，以及優惠提示。網頁可比較的產品超過2,200款，包含食品、個人護理、家居用品等。精明的你一定要將呢個網站加入我的最愛，每次買嘢前睇一睇，就可以慳返一大筆錢！

👇👇【點圖放大看】消委會《網上格價一覽通》8大必用功能，唔使再捱貴價！👇👇

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（以上產品價錢為網上商店的售價，各地區超市售價有可能不同）

按此進入消委會「網上格價一覽通」

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又到新年，不少人都會換新手機迎新年。適逢5G服務已經啟用一段時間，相信會有更多人打算換新5G手機。消委會近日發表60款4G和5G電話的測試結果，想買新手機的人，就要留意報告評分再決定！

👇👇【點圖放大看】消委會實測30款5G手機詳細報告及評分👇👇

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