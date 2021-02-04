撰文： 天竺鼠 最後更新日期： 2021-02-04 07:00

【消委會14款抽濕機評測】隨著近日天氣和暖，本港亦變得潮濕。天文台預測本周相對濕度最高95%，意味抽濕機是時候拿出來了。消委會早前與機電工程署合作，測試市面4款二合一空氣淨化抽濕機，以及10款傳統抽濕機，其中有一款總評獲得5星滿分，也有些便宜款式表現不錯。下文將整理消委會報告，有意入手抽濕機的你，可作參考。

消委會測試市面上14款抽濕機。（資料圖片）

👇👇👇消委會與機電工程署合作測試市面4款二合一空氣淨化抽濕機（4688元至5980元），以及10款傳統抽濕機（1899元至5480元）。想知道家中那款評分高低，即睇👇👇👇

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【同場加映】👇👇👇三大抽濕機類型比併 + 消委會12個選購/使用/保養貼士👇👇👇

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消委會測試市面上多款 True Wireless 全無線藍牙耳機，包括Apple AirPods Pro、Sony、Samsung、Bose、小米、Huawei等23個品牌共33款TWS 藍牙耳機。各樣本價錢由最平$150至$2500不等，但原來不是定價愈貴，性能、音色就會愈好。

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