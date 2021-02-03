撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-03 17:06

iOS 14.5 新功能／升級理由｜iOS 14.4 版本系統才剛推出約一個星期，Apple 就為開發者提供了下一個版本、即 iOS 14.5 版本的首個開發者專用 Beta 試用版。 Apple 在 Beta 版本當中已經放入大量新功能以及介面改動，於 iOS 14.5 Beta 1 中亦不例外，以下就為各位帶來今次在 iOS 14.5 中即將登場的 10 個必知新功能整合。

iOS14.5 必升級10個理由、iPhone 12 強化 5G 使用體驗

除了日前備受好評的戴口罩解鎖功能，今次 iOS 14.5 Beta 1 中就揭示了另一 iPhone 12 系列新機用家期待已久的功能，升級之後終於可以「用盡」iPhone 12 的 5G 連線功能了👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

iOS 14.5新功能｜口罩解鎖Face ID 5步簡易設定

如上文提及，iOS 14.5 中其中一個注目功能，便是加入了戴口罩都可以為 iPhone 的 Face ID 解鎖。



用家只需要在手機內作適當的設定後，再戴上指定的穿戴式裝置，便可以就算戴上口罩時都可以為iPhone解鎖，而且看起來解鎖速度十分快，值得期待正式版推出。👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

按此繼續閱讀：iOS 14.5新功能｜口罩解鎖Face ID 5步簡易設定 但必須戴呢樣？

同場加映：iPhone12/GalaxyS21不送充電器 買快充火牛必知4點 5款GaN推介

Apple 上年尾推出的 iPhone 12 系列，以環保理由首次不隨盒附送專用的充電火牛，隨後在 2021 年發表的小米 11、Samsung Galaxy S21 系列亦採用同樣政策，可以預見未來幾年推出的新款智能手機都將不會再有火牛附贈。



為了即將購入新手機而又不想用規格老舊的火牛的用家，《香港01》科技玩物記者就在以下整理出幾個購買新手機火牛的注意事項👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

按此繼續閱讀：iPhone12/GalaxyS21不送充電器 買快充火牛必知4點 5款GaN推介