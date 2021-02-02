撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-02-02 16:44

【消委會洗碗碟機貼士】臨近農曆新年，不少人都會在年廿八清潔長期放置廚櫃的碗碗碟碟，清洗油煙污積。近月有不少Facebook群組網民都分享在淘寶購入大牌子洗碗碟機「和諧號」的心得。其實消委會曾發表洗碗碟機測試報告，列出12個使用洗碗碟機的貼士！原來杯杯碟碟和砂煲罌罉擺放洗碗碟機的位置都有講究，有些物料更加不能胡亂入機！

👇👇消委會推介 12個洗碗碟機使用貼士+ 5大餐具絕不能入機👇👇

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同場加映：消委會25款洗碗機評測 Panasonic洗得夠快 有一款$3000機CP超高

消委會揀選市面25款座枱式洗碗碟機及座地式洗碗碟機（另分45cm闊獨立式、60cm闊獨立式、45cm闊嵌入式、60cm闊嵌入式的機型），售價為$2,180至$22,800，針對潔淨、烘乾、速度及效能表現進行評測。消委會發現各型號的潔淨表現都相當參差，價錢貴亦不等於質素較佳！

👇👇消委會測評25款洗碗碟機👇👇

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同場加映：消委會33款全無線耳機評測 AirPodsPro/Bose/Sony哪款性價比高？

消委會測試市面上多款 True Wireless 全無線藍牙耳機，包括Apple AirPods Pro、Sony、Samsung、Bose、小米、Huawei等23個品牌共33款TWS 藍牙耳機。各樣本價錢由最平$150至$2500不等，但原來不是定價愈貴，性能、音色就會愈好。

👇 貴唔一定好聲、$149評分竟比$2499好？即睇33款全無線耳機售價、規格及評分👇

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想睇頭十名全無線耳機售價、規格及評分？即睇：消委會33款全無線耳機評測 AirPodsPro/Bose/Sony哪款性價比高？

👇👇👇同場加映：消委會10款SoundBar評測

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第１位至第５位款式，請點擊看全文，仲有Soundbar選購貼士：消委會10款SoundBar評測 Sony/Samsung/JBL/Bose哪款性價比高？