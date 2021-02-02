撰文： 黃正軒 最後更新日期： 2021-02-02 17:59

iPhone 13或改名iPhone 12S、容量擴展至1TB｜早前《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，iPhone 13極有可能以屏下指紋技術重現Touch ID。近日，知名Apple爆料人Jon Prosser根據Apple內部消息，大膽爆出iPhone 13容量或升級至1TB的情報。廢話少講，即睇新料整合。

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資料來源：Front Page Tech、Twitter@jon_prosser、Twitter@UniverseIce

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同場加映👍：iPhone SE Plus也變全螢幕兼玩Touch ID？

Apple去年（2020）推出的IPhone SE第二代是史上最平價的iPhone，被認為經濟實惠性價比不俗，頗受歡迎，不過4.7吋細螢幕就反應兩極，喜愛小巧機身的細芒擁躉雖然受落，但一般用家就覺得今時今日推出智能手機卻如此袖珍已不合時宜。

期待新一代iPhone SE變大芒的朋友有好消息，iPhone SE Plus，螢幕尺寸或擴大至6.1吋。（香港01美術部製圖）

不過期待新一代iPhone SE變大芒的朋友有好消息，根據Twitter用戶Apple Lab（Twitter@aaple_lab）最新洩密，Apple極有可能於今年下半年發布iPhone SE Plus，螢幕尺寸或擴大至6.1吋，更有可能是像iPhone XR般全螢幕。

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