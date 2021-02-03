撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-02-03 15:18

以平價 Snapdragon 888 裝置為賣點的 Redmi K40 系列，在之前普遍以為只有原版跟 Pro 版本；但據爆料人日前流出資訊，指這個系列原來擁有 K40、K40S 跟 K40 Pro 三款產品，後者將配備 1.08 億像素主鏡頭，規格不輸旗艦系列。

國內知名爆料人「數碼閒聊站」，曾一度張貼有開 K40 系列資訊微博貼文，不過短時間後就刪走該段留言。有手快網友截圖這段文字，其中提到 K40 系列將有三款版本，高配（超大杯）機款將會配備 1.08 億像素鏡頭，預計為 K40 Pro。由於該網友截圖同時包含了 Redmi 產品總監王騰，張貼疑似 K40 系列內部會議的相片留言，間接提早這說法的可信性。

預計今個月能正式現身的 Redmi K40 系列，除以低至 2,999 人民幣的 Snapdragon 888 手機作為招徠，在日前又有消息指其畫面部份，將採用三星生產的 E4 OLED 面板，用料頂級。如 K40 Pro 確實配備 1.08 億像素主鏡，其相片表現或能跟自家小米 Mi 11 系列手機一拼高低。

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