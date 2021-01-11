【紅米 Redmi Note 9T】在 2021 新一年，小米旗下的 Redmi 品牌延續過往平價至上的定位，於 1 月 8 日發布了旗下首部 5G 機種 Redmi Note 9T。在今日（1月11日），小米公布了 Redmi Note 9T 於香港的發售詳情，其平價無疑使它成為當今市場最平價的 5G 機之餘，其功能亦有不少可取之處。

Redmi Note 9T 上手試、影音功能值回機價

在國際版 Redmi Note 9T 發布前，《香港01》科技玩物頻道記者就首先獲得了香港版本的實機上手試玩。其天璣 800U 處理器的效能雖然屬於中低階，但紅米方面除了從其提取了 5G 連線功能的優點之外，於機身其他功能上都下了功夫，尤其在影音功能上亦值得一讚。

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重溫 Redmi Note 9T 發布會精華、新機 6 大賣點

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Redmi Note 9T 實機拍攝 鏡頭少、體驗一般

雖然說平價要求不應太多，但在手機硬件發展飽和的今天，Redmi Note 9T 的拍攝規格的確稱不上算好，它背面的三個鏡頭中，只有兩個鏡頭可以拍攝，其中一個還要是玩味濃郁的 200 萬像素微距鏡頭，幸而 4800 萬像素的主鏡頭仍然有基本的輸出質素。講到尾，鏡頭數量少到底會否趕走部分用家，還待市場驗證。

Redmi Note 9T 微距鏡頭拍攝就藏在右上角的拍攝模式設定當中，以單獨的「微距模式」存在（蔡浩騰 攝）

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Redmi Note 9T 價格及上市詳情

雖然在拍攝能力上有所輸蝕，但只要望一望 Redmi Note 9T 的售價，就應該對其整體表現沒有甚麼投訴。根據小米香港官方剛剛宣布，Redmi Note 9T 的香港版本售價將為＄1,599 起，比上年尾上市的小米 Mi 10 Lite 更便宜＄500，輕鬆成為目前最平價的 5G 智能手機。

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同場加映：小米系另一平價千元新作 POCO M3

小米旗下品牌近日頻推平價機，如果只是想要平價而不需要 5G 連線的話，上月推出的 POCO M3 或者可以考慮一下，其賣點規格亦與 Redmi Note 9T 出奇相似，價格方面更低於＄1000👇👇👇

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