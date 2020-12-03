小米Redmi Note 9 Pro 5G評測　千元價位擁冇缺點配置兼一億像素

1.4 億，是 Redmi Note 系列迄今為止賣出去的數量總和，在今年上半年全球智能手機銷量排行中，Redmi Note 8 和 Note 8 Pro 分別位列三四名。所以當一個系列的更新換代一步步馬上來到兩位數的時候，對 Redmi Note 9 系列的期待很難說有多麼具體，但年年如此高的銷量，也說明有無數雙眼睛一直在盯着。

Redmi Note 9 系列共有三台，其中 Note 9 Pro （除一億像素鏡頭外，即港版小米10T Lite）作為系列最高端的一款，起售價只有 1599 元人民幣。還是熟悉的味道，還是熟悉的「價格屠夫」，也是今天我要說的機型。

▼▼▼留意與圖中這部年初推出的港版Redmi Note 9 Pro是不同的▼▼▼

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01/ 配色好看電池大了，但也又重了

Redmi Note 9 Pro 繼承了前代的大致輪廓，但是在具體的設計元素上，有着很明顯這一代 K30 系列的元素痕迹，比如攝像頭部分的圓形四攝。

我拿到的這款配色叫「湖光秋色」，也是這次 Redmi Note 9 Pro 的配色裏我最喜歡的一款。與其說是「湖光秋色」這種陽春白雪的詞彙，我更容易聯想到日落時偶爾出現的「維納斯帶」，就是這種淡淡的青色和橙色交織着繡出餘暉。

這種漸變的色彩一直延續到了中框上，磨砂處理的漸變中框顏色和後蓋完全相同，拋光的倒角處理卻又不失細節的處理。

手機前後都採用了康寧第五代大猩猩玻璃，後蓋還採用了 AG 工藝，因為 AG 工藝的原因，磨砂觸感的背面摸起來是相當絲滑舒適的，AG 工藝和活潑的配色結合今年並沒有出現在小米的高端機上，比如小米 10/10 Pro 雖然採用了 AG 工藝，但是沒有這麼活潑帶有糖果味的配色。

不過再好看的外觀配色，手機終究是拿出來用的。如果你是 Redmi Note 系列的老用戶，拿起 Note 9 Pro 的時候一定會發現「又重了」。

上一代的 Note 8 Pro 以 199g 的重量勉強算是控制在了 200g 以下，到了 Note 9 Pro，重量則直接來到了 215g，拿在手裏沉甸甸的很有份量。當手機達到 200g，乃至 210g 以上的時候，你知道這個重量是被妥協一方，這是個手腕更酸、砸臉更疼、更墜褲子的重量，但關鍵是，這個重量換來了什麼？

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答案是「水桶」，或者說只能是「水桶」，如果一款手機超過了 210g，距離手機重量的天花板只有 10g 左右的距離，卻只帶來了一項特長而非方方面面幾近無短板的全面升級，那它一定會被口誅筆伐。

所以你可以看到 4820mAh 的大電池設計，比上一代的 4500mAh 又增加了 320mAh。在這個「5G 遍地走，高刷誰都有」的時代，把這些參數堆高的副作用只有續航，電池「小小年紀就扛起了全家的重擔」，只能說不大真的不行。

與之相匹配的是 33W 的有線快充技術，數字在這個價位段裏不是特別出眾，但是實測 56 分鐘的時間完全充滿，這個數字更有意義一些。實際體驗上，續航水平和 K30S 比較接近，屬於 5G 手機裏非常好的那一檔，按照我的習慣重度用一天還能剩下 30% 的電量。

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02/ 六檔可變 LCD 屏幕，具備 120Hz 高刷特性

第二個很明顯的改變是整機又大了一圈，通常這是因為屏幕變得更大了。6.53 吋的水滴屏如今變成了 6.67 吋的 LCD 中置挖孔屏，分辨率 2400x1080。高刷肯定是跑不了的，但 Note 9 Pro 還支持 6 檔可變刷新率，最高可達 120Hz，相比 K30S 至尊紀念版，缺失的只是最高 144Hz 的那一檔，但 144Hz 確實感知不強，甚至不如 48Hz、50Hz 更有用。

為什麼這麼說，其實如果你下載過電影並看過格式信息的話，會發現許多電影的幀數都是 23.976 幀，約等於 24 幀，而有的視頻則是 25 幀。並非現在流行的 30 幀和 60 幀。要想完美的播放這些 24 幀、25 幀的視頻，要麼你的屏幕刷新率正好和幀數一致，要麼就做到整數倍。

顯然，除了 120Hz 的屏幕可以用 1：5 幀數來播放 24 幀視頻，像之前我們最常見的 60Hz 屏幕（以及到現在為止的 iPhone），是無法「完美」播放 24 幀視頻的，為了防止畫面撕裂和卡頓，就需要做 2:3 pull down。

什麼是 2:3 pull down，簡單介紹就是：

TELECINE 是指電視電影，即電影在電視上播放的過程中，如何將初始電影錄製時的 23.976fps 採用插幀的方法提升到 29.97fps。具體為：對每 4 幀，都會創建一個特別幀，此特別幀是由相鄰幀的場來生成的。假設一個幀由頂場（t）和底場（b）構成，原始序列為 1t1b 2t2b 3t3b 4t4b, 經過電影電視化（telecined）後，序列為：1t1b 2t2b 2t3b 3t4b 4t4b （通常稱為 2:3 pull down，因為有 2 個是交替場，3 個是連續場）。

這樣，原先 24 幀的電影就能增加到 30 幀，然後得以在 60 幀、90 幀等不同刷新率屏幕上觀看了。但這個方法也不完美，所以如果你真的對幀數很敏感，並且仔細看的話還是會發現有一些細微的的頓挫抖動，這就是為什麼要做 48Hz 和 50Hz 的可變刷新率。

另外說一下，這些資料並非來自小米，而是以前做選題時查閲到的，算是個小小的科普。

不過 LCD 屏幕也不可避免遇到一些本身物理特性而造成的小問題，比如挖孔邊緣和屏幕邊緣會有些發暗，以及和 K30S 不同的是，這塊屏幕並非「原色屏」。

另外，作為 LCD 手機，Note 9 Pro 也是不具備屏幕指紋功能的，而是採用了側邊指紋與電源鍵合一的設計，這點和 K30S 至尊紀念版是一樣的。設置右手拇指和左手食指即可，實際解鎖速度和成功率都足夠高。

和那些專注於拔高體驗深度的旗艦「水桶」不同， Note 9 Pro 給了中端用戶旗艦機上都不會有的 3.5mm 耳機接口和紅外遙控，另外雙揚聲器、NFC 和 Z 軸線性馬達也一應俱全。

Redmi Note 9 Pro（愛范兒授權使用）

雙揚聲器是這次 Redmi Note 9 系列三款產品全系標配的特性，好處是明顯能感受到雙揚聲器帶來的聲音立體感以及更大的聲場，但由於產品定位的問題，也能感受到雙揚聲器在中低端機型上帶來的振動感。

但有一點不吐不快的是，如果覺得振動感大，用戶自己調低音量就是，而過往一些機型的用戶去社區反饋讓限制最大音量屬於我不能理解的「自廢武功」行為。

什麼都有的中端水桶機，應該會是 Redmi Note 系列的接下來會繼續貫徹的路線。

性能方面，Redmi Note 9 Pro 在核心配置上國內首發了高通驍龍 750G，採用了 2+6 的大小和設計，大核是兩顆 2.2GHz 的 A77 架構處理器，小核是六顆 1.8GHz 的 A55 架構處理器，性能相比上一代 Note 8 Pro 提升了 20%，實際比驍龍 765G 還強上那麼一丟丟。

另外 Redmi Note 9 Pro 還搭載了 UFS2.2，其實就是在 UFS2.1 的基礎上增加了 Write Turbo，提升了順序讀寫的速度，對於大文件的讀取寫入相比之前有翻倍的提升。

03/ 一億像素大眾化

除了「水桶」的配置，真正讓 Redmi Note 9 Pro 有了「越級」體驗的還要看後置的四攝組合。在去年 Note 8 的評測中我們提到：Redmi Note 8 Pro 是國內第一款搭載 6400 萬像素傳感器的手機，所搭載的 CMOS 是 Redmi 和三星聯合發佈的 ISOCELL Bright GW1。

今年 Note 9 Pro 則更進一步使用上了三星的一億像素 ISOCELL HM2 傳感器，雖然從尺寸上來說，1/1.52 吋的底略小於之前的 HMX 和 HM1，但在該價位段上是絕無僅有的一億像素傳感器，同時也具備像素九合一功能，九合一後單個像素面積可達 2.1μm，高像素還是大像素可以根據不同的環境讓用戶自己選擇。

Redmi Note 9 Pro（愛范兒授權使用）

至於其他三顆鏡頭，分別是 800 萬像素，120° 視野的超廣角鏡頭，200 萬像素的微距鏡頭與 200 萬像素的景深鏡頭。前置方面則是 1600 萬像素。

白天拍照整體水平不錯，但是缺少兩倍長焦在構圖方面還是會缺少很多樂趣，實際上長焦比超廣角更容易拍出有趣的照片。

另外這次 Note 9 Pro 還專門提到了主打夜景拍攝，實際上夜景模式下效果的確不錯。

▼▼▼點擊即睇試相▼▼▼

高像素和大像素的作用也是老生常談了，但是相比之前 4800 萬和 6400 萬像素，一億像素在光線充足的時候還是要具備更高的可用性和裁切空間，而較大的底和九合一的設計，也讓暗光環境下有了更好的畫質表現。

在去年的首款一億像素機型 CC9 Pro 上有一個較為嚴重的問題是全像素照片的處理時間太長，單張處理時間超過四秒鐘，也讓當時很多人不好看一億像素。今年的小米 10 系列靠着更強大的處理器和 ISP，把一億像素的全像素模式控制在了一個還可以的時間內。

但 Note 9 Pro 搭載的驍龍 750G 並非旗艦處理器，再次使用一億像素不免讓人心生擔憂。不過根據實測表現，Redmi Note 9 Pro 上的一億像素全像素模式處理速度得到了大幅度優化，單張的處理時間只有一秒出頭，連拍速度也達到了 CC9 Pro 的兩倍。

Redmi Note 9 Pro（愛范兒授權使用）

僅僅一年的時間，Redmi Note 9 Pro 相比去年就實現了從性能、屏幕、拍照各個維度全方面的升級，甚至還有雙揚聲器和線性馬達這種非核心體驗的升級。

實際使用下來，從小米 10 Ultra 到 Redmi K30S Ultra 在到 Redmi Note 9 Pro，雖然能感受到體驗上各個維度具有階梯狀的降級，但卻幾乎沒有任何體驗上的缺失，水桶的每一個板都恰到好處的拼接在那裏，其實這是非常可怕的一件事。

如果說往高端旗艦上去看還算八仙過海各顯神通，那逐漸往中低端走時，水桶機的打造其實是越來越難的，而這可能也是最接近該價位段最優解的方法。

【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：Redmi Note 9 Pro 體驗：千元價位段上無短板的配置，以及絕無僅有的一億像素】