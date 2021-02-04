撰文： 天竺鼠 最後更新日期： 2021-02-04 07:30

消委會12大抽濕機選購/使用/保養貼士｜近日天氣回暖，家中也隨之變得潮濕，不想牆壁發霉，快快入手一部抽濕機。但原來抽濕機分三種類型，分別是壓縮式、熱石式及混合式，究竟應該入手哪一款？抽濕機吸濕量應該幾大才足夠？怎麼保養才不傷機？本文會整理消委會12大抽濕機選購、使用及保養貼士，供各位參考。

本港近日不時有薄霧籠罩。（資料圖片）

天文台預測，一股潮濕及相當溫暖的海洋氣流將影響本港，預料本周相對濕度最高可達95%，至下星期二（2月9日）及星期三（2月10日），更可能有雷雨。想保持室內乾爽，最快捷方法還是開抽濕機。

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【同場加映】👇👇👇消委會與機電工程署合作測試市面4款二合一空氣淨化抽濕機（4688元至5980元），以及10款傳統抽濕機（1899元至5480元）。評測報告如下👇👇👇

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觀看全文：天文台料本周濕度最高95% 消委會14款抽濕機比併 邊款吸力強？

消委會測試市面上多款 True Wireless 全無線藍牙耳機，包括Apple AirPods Pro、Sony、Samsung、Bose、小米、Huawei等23個品牌共33款TWS 藍牙耳機。各樣本價錢由最平$150至$2500不等，但原來不是定價愈貴，性能、音色就會愈好。

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想知道其餘30款4G手機評分？請觀看全文：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro