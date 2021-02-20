撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-20 08:01

高達聯乘 ASUS 電腦產品｜「動漫」與「遊戲」向來有著相同的消費群組，是以不時會見到兩方面出現合作聯乘產品。在 ASUS 旗下專營電競硬件的品牌 Republic of Gamers（ROG）最近就與 ©SOTSU．SUNRISE 合作、聯名推出一系列以原祖高達 Gundam 作品為主題的電腦硬件以及周邊設備，以下就與大家一次過睇哂！

高達周邊設備搶先上市

大多數周邊品都以高達為主題，但自護／馬沙 Fans 亦有「著落」，渣古款 RT-AX86U ZAKU II EDITION 路由器，售價＄2,999，紅色、有角，據官方指它真的比前一代「快三倍」呢（蔡浩騰 攝）

今次 ASUS 與高達合作推出的產品涵蓋範圍相當廣泛，最多人留意的桌面電腦機組要在 2 月中後期才會公布發售詳情，但其他的周邊產品如屏幕、鍵盤、滑鼠以至上網用的路由器 Router 等等的高達特別版已經率先供港！

👇👇👇按圖放大看各 ASUS X Gundam 電腦周邊產品細節及售價資料👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

紅、白透明機箱連全套硬件 自護、聯邦陣營任君選擇

據 ASUS 香港方面的消息指，最快在 2 月中、農曆新年過後才上市的高達聯乘硬件，並不會分拆、只會以整機型式發售，各位有興趣的高達 Fans 不需費神砌機，只需要淘出你的銀包就可以帶整部高達／渣古電腦桌機回家了。

👇👇👇按圖放大看各 ASUS X Gundam 電腦桌機硬件細節👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

同場加映：30部旗艦手機2021年回收價 哪品牌手機是貶值王？

踏入 2021 年，小米、Samsung 相繼發表了他們的旗艦新作，而其他手機廠的新出品更是陸續有來，用家們除了想入手新機之外，不少人也有興趣知道自己手上機種的 Trade-In 價，好讓舊機的「剩餘價值」可省上一筆。 《香港01》科技玩物記者從不同渠道搜羅過去三年（2018年至2020年），在香港市場推出過的旗艦機回收價，好讓大家在換機前參考。

👇👇👇按圖放大看： 2018~2020 年間手機回收參考價（2021年2月更新）👇👇👇

+ 24 + 24 + 24

按此繼續閱讀：30部旗艦手機2021年回收價 iPhone最保值 哪品牌手機是貶值王？