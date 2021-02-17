撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-17 19:23

最近國外的 TikTok 影片興起一股「千禧前 vs. Z 世代」的潮流，一些在年長人士眼中正常不過的事物或習慣，被一眾「Z世代」於網上大肆撻伐，而其中之一就是「笑到喊」Emoji 😂，它更被視為老土的象徵。Apple 在日前釋出的 iOS 14.5 Beta 2 ，就包括了16個新Emoji圖案。想搣甩老土？其實還有這些選擇。

TikTok 年輕用戶認為「笑到喊😂」Emoji 太老土兼虛偽

「笑到喊😂」由 Emoji 出現開始就已經是最受歡迎、最常被使用的 Emoji 之一，但來到 Z 世代（泛指為1997年後出生的一輩），他們就認為「笑到喊😂」Emoji 不夠生動或是太過虛偽，最重要的是，這個 Emoji 已經被標誌為落伍的老一輩才會使用。

要表達一樣事情真的十分惹笑，Z 世代更傾向使用骷髏骨頭 Emoji 去表達「真的有趣到死」（圖 Today Show）

Apple iOS 14.5 有更多 Emoji、用新圖案搣甩老土？

被年輕一輩以「落伍」、「老土」等理由嘲笑，實在是一大成長的痛苦；但其實 Emoji 本身也一直有推陳出新，Apple 在日前釋出的 iOS 14.5 Beta 2 中就包括了 14 個新版本的 Emoji 圖案，當中除了有更多更生動的表情表達，甚至還有一些關於性別、婚姻自由的新 Emoji 圖案；另外「耳機」與及「針筒」2 個舊的 Emoji 亦隨著 iOS 新版本變成新的模樣，如果想趕潮流的話，不妨認識一下？

👇👇👇按圖放大看16個 iOS 14.5 新版本 Emoji 圖案及背後含意👇👇👇

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除了新的 Emoji，即將正式推出的 iOS 14.5 中就揭示了另一 iPhone 12 系列新機用家期待已久的功能，升級之後終於可以「用盡」iPhone 12 的 5G 連線功能了👇👇👇

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