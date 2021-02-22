撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-22 22:24

華為 Huawei Mate X2 摺機發表｜可摺疊型手機在上年可為明星級產品，然而市場反應認真一般。但即使如此，有推出過摺疊型手機的手機廠商依然繼續積極推出續作，例如上年度諸逢美國制裁之難的華為，就在今日稍早時候發表了旗下的摺機新作 Huawei Mate X2。

Huawei Mate X2 設計大改

Huawei Mate X2 算是華為 Mate X 摺機系列的正統續作（上年度用於「補救」用的 Mate Xs 應該不算是第二代），在設計上大改，屏幕、相機、以至處理器規格之上都有相當大的變動，單從外觀設計上看去，今代採用了與 Samsung Galaxy Z Fold 系列一樣的內摺式雙屏幕。

👇👇👇按圖放大看 Huawei Mate X2 外觀設計圖片👇👇👇

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相機不妥協！華為 Mate X2 功能、賣點懶人包

雖然軟件上仍然受美國制裁影響而未能使用 Google 服務，然而華為於硬件方面倒是下足心機，將 Mate X2 打造成為外型、設計都不輸市場上其他對手的摺疊型智能手機👇👇👇

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Huawei Mate X2 天價開售、香港會上市嗎？

作為一部摺機，華為 Mate X2 的設計的確算是市場上數一數二之選，用料成本亦自然相當高昂，華為方面將會在今月 25 日首先在中國內地市場發售 Mate X2，開價 17999 人民幣、即約＄21600 港幣起，於智能手機而言屬於售價極高的取價。

目前並未有消息指美國商務部會為華為的制裁「鬆綁」，換言之即使 Mate X2 未來會在國際市場、包括香港上市時，亦不會搭載 Google 服務，頂多只能夠用上 AOSP 開源版本的 Android 系統，是否值此價錢就見仁見智了。

同場加映：7部2021大減價手機 Samsung 摺機旗艦低至半價

想體驗摺機的話，其實不一定要付出過萬價格，2020 年度發表的舊機種就已經降了不少價，今次編輯搜羅的 7 部減價手機中，有不少在大電器連鎖店都可以找到同一水平、甚至更低的價錢，大家可以在較有信譽的商戶先行格價。👇👇👇

全港第一部上市的 5G 機，目前在豐澤的售價為 4,198，減近四成，已貼近市場底價（蔡浩騰 攝）

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