撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-16 19:31

由於連續9期六合彩頭獎無人中，3月19日星期五的六合彩攪珠，頭獎若一注獨中，獎金將突破1.1億元！可是不能在投注站購買六合彩，如何是好？因應新冠疫情稍見放緩，香港賽馬會早前重開場外投注站，但只接受球賽及賽馬投注，不能投注六合彩。其實，只需要用馬會手機App，就可以輕鬆買六合彩或投注其他項目，而且網上增值賬戶亦都十分簡單。

想買六合彩碰碰運氣，就算馬會場外投注站最近重開，但仍未接受六合彩投注。最好還是開啟登記一個馬會網上戶口，然後用手機App（HKJC）投注就更快手。不過登記戶口手續都有點麻煩，最起碼要有銀行戶口以及親身前往場外投注站作首次登記。究竟如何申請登記馬會網上戶口？如何網上即時轉賬增值？以及如何用App買六合彩？下圖文為大家詳盡解說。

及早申請網上投注戶口，以及利用網上增值服務，3秒完成投注及增值，免除排隊之苦。（資料圖片）

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