撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-02-22 17:46

WhatsApp 早前因為更新私隱條款，引起用戶「轉會潮」，因反應太過激烈，WhatsApp 把新條款的生效日期推後，不過生效日總會來到，用戶早晚也要面對去留問題。WhatsApp 近日公開不接受私隱條款的話，將會發生什麼情況。想知會否被刪除帳號﹑不接受條款仍能否收訊息等，即點下圖放大了解8條必睇Q&A。

👇👇WhatsApp公開不接受私隱條款的用戶將面對什麼情況 8條必睇Q&A 有機會成個帳號被刪除？👇👇

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「閒置使用者」新政策

如果用戶在 5 月 15 日新條款生效後，仍不按確認的話，將只能接收來電和訊息通知，但不能在 WhatsApp 內回覆。同時，有關不按確認的用戶，WhatsApp 更推出新的政策，閒置 120 日的帳號將被刪除。即不接受新條款的用戶或會因此被刪除，所以打算轉會或已轉會的用戶，記緊在此之前把 WhatsApp 的對話備份。

資料來源：WhatsApp官網

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同場加映：「我不是機器人」原來咁用？日本學者揭Google如何驗證Bot或人類

在登入部分網站時，應該絕大多數的人都見過「我不是機器人」的字句，要求使用者剔指定方格才能進入。不過大家在剔方格時，有沒有曾提出疑問，為什麼剔「我不是機器人」就能證明自己不是呢？原來Google這套驗證系統，比我們想像的更有趣和利害，早在你剔選前已經辨認到你是否 Bot。

👇👇剔「我不是機器人」前原來一早就辨認出使用者是真人？靠以下幾個動作，就算不用剔也分析到你是否Bot👇👇

想知「CAPTCHA」（驗證碼）發展過程？即睇：「我不是機器人」原來咁用？日本學者揭Google如何驗證Bot或人類