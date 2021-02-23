撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-23 15:46

ASUS ROG Phone 5 設計搶先曝光｜一直有消息指出 ASUS 華碩即將在 3 月頭發布 ROG Phone 5，而雖然網上已有零星的實機照流出，但我們一直以為未到正式發表，一切有關 ROG Phone 5 的功能、設計傳聞皆原能作準。不過在日前，手機評測機構居然搶先上載了 ASUS ROG Phone 5 的首個評測，而且更令其外型設計提早曝光。

ROG Phone 5 「敗家之眼」健在！？

在此前流出的實機圖中，可見 ASUS 方面在今代 ROG Phone 5 的機背上加入了一個用以顯示簡單資訊的副屏幕，而舊有三代的 RGB 發光呼吸燈（即業內戲稱的「敗家之眼」）則被此副屏取而代之👇👇👇

不過，日前 DxOMark 搶先公布了 ASUS ROG Phone 5 的音響評測報告，在報告中亦公布了 ASUS ROG Phone 5 的官方最新設計，居然與早前流出的模樣有頗大出入，整體設計比上一代的 ROG Phone 3 更為跳脫，強調顏色亦由以往的橙色變成了紅色👇👇👇

最為意外的是機背設計部份，不單副屏幕的位置、大小似乎有變，ROG 「敗家」之眼商標亦以點陣燈的方式重現於 ROG Phone 5 的機背之上（圖 DxOMark）

音響效果備受讚譽 料成今代賣點

是次 ASUS 將 ROG Phone 5 呈交 DxOMark 進行的測試項目，與 DxOMark 常做的拍攝測試無關，是近年才在網站內新增的音響輸出評比項目，顯然 ASUS 方面不僅十分看重 ROG Phone 5 的音效輸出，對此方面的信心亦不俗，而 DxOMark 方面給予的高評價相信不會令 ASUS 失望。

DxOMark 給予 ROG Phone 5 的音響分數為 79 分，是目前於 DxOMark 手機音響榜上最高的分數，其次為小米 Mi 10 Pro 以及 ASUS 自己的 ROG Phone 3（圖 DxOMark）

👇👇👇按圖放大看 DxOMark 對 ASUS ROG Phone 5 各項音響測試結果👇👇👇

重溫 ROG Phone 5 新機 5 大賣點

ASUS 官方早前已經在內地放出預告，指新的 ROG Phone 5 即將在 3 月10日晚上7時正式發表，除了以上的音響功能之外，傳聞中還有5大新功能、設計，可以預早參考一下👇👇👇

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踏入 2021 年，小米、Samsung 相繼發表了他們的旗艦新作，而其他手機廠的新出品更是陸續有來，用家們除了想入手新機之外，不少人也有興趣知道自己手上機種的 Trade-In 價，好讓舊機的「剩餘價值」可省上一筆。 《香港01》科技玩物記者從不同渠道搜羅過去三年（2018年至2020年），在香港市場推出過的旗艦機回收價，好讓大家在換機前參考。

👇👇👇按圖放大看： 2018~2020 年間手機回收參考價（2021年2月更新）👇👇👇

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2020 年度登場的 ASUS ZenFone 7 系列，大玩翻轉三鏡頭，但一樣極速減價（圖 ASUS）

另一邊廂，可能零售渠道已大概「收到風」，知悉 ASUS 會在近期發表新的旗艦，故在 2021 剛開始不久，已經將 ASUS 2020 年下半年才推出旗艦機減價發售，目前算是頗抵玩的當打旗艦系列之一👇👇👇

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