撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-24 07:00

DxOMark 狠批屏下鏡頭機｜為了令手機屏幕佔比更貼近 100％、亦即傳說中的「全面屏」，各手機廠都法寶盡出，而當中最具科技感的，都要算是「大隱隱於屏」的屏下鏡頭技術。 理論上，加入屏下技術制作的前鏡頭，在沒有啟動拍攝模式的情況下，都應該會消失不見，該技術早在上年已算是研發成功，但因為技術原因一直未有普及，究竟是出了甚麼問題？從全球首部量產上市的屏下鏡頭機 － ZTE Axon 20 5G 上或者可以看到甚麼啟示。

DxOMark 給予 26 分低分！Axon 20 屏下鏡頭 6 大死症

在手機拍攝評測方面頗具盛名的機構 DxOMark，早前就發布了全球首部屏下鏡頭手機 ZTE Axon 20 5G 的自拍功能測試報告，雖然 ZTE 今次是搶了「全球首部」的頭銜，但在 DxO Mark 中只取得了 26 分的破紀錄低分。

除了貼出實機拍攝的相片之外，DxOMark 方面亦在評測報告中點出 ZTE Axon 20 5G 屏下鏡頭的多個缺點。

👇👇👇按圖放大看 DxOMark 評價 ZTE Axon 20 5G 自拍鏡👇👇👇

小米、華為、OPPO 蓄勢待發：屏下鏡頭下代才見真章？

ZTE Axon 20 5G 自拍功能獲得的低分，無疑令不少期待屏下鏡頭的用戶都大跌眼鏡，然而屏下鏡頭技術來到 2021 年才真正開始發展。

早前 ZTE 高層倪飛在微博上率先預告了將會在MWC 上發表的第二代屏下鏡頭手機（圖 微博）

在 2 月 23 日開始舉行的國際流動通訊大會（MWC）上海站，ZTE 就展示了他們最新一代的屏下鏡頭樣辦機，而據消息指，幾間中國大廠如小米、華為、OPPO 等等的屏下鏡頭手機亦將在年內登場，屆時我們應該可以見到質素更有進步的拍攝效果。

同場加映：30部旗艦手機2021年回收價 哪品牌手機是貶值王？

踏入 2021 年，小米、Samsung 相繼發表了他們的旗艦新作，而其他手機廠的新出品更是陸續有來，用家們除了想入手新機之外，不少人也有興趣知道自己手上機種的 Trade-In 價，好讓舊機的「剩餘價值」可省上一筆。 《香港01》科技玩物記者從不同渠道搜羅過去三年（2018年至2020年），在香港市場推出過的旗艦機回收價，好讓大家在換機前參考。

👇👇👇按圖放大看： 2018~2020 年間手機回收參考價（2021年2月更新）👇👇👇

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