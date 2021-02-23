AirPods 3實機現身？外型參考Pro造型耳機柄變短　充電盒體積更細

撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-02-23 16:30

作為全球銷量最佳的真無線入耳式耳機系列之一，蘋果 AirPods 在 2016 年 12 月發佈後經過四年多時間，在去年末已陸續有消息指其新代產品，將變更至更近似 AirPods Pro 的產品設計。日前有疑似 AirPods 實機相片流出，外型一如預期參考了 Pro 版本設計。

由音量網站 52audio 率先披露、疑似 AirPods 3 首輯實機相片集，可看到樣本機外型參考了不少 AirPods Pro 設計，包括框體線條跟更短的收音咪管道；同時新代 AirPods 亦將回歸入耳式耳機設計，據相片顯示其導管將相當短，估計採用專屬矽膠耳塞配件。

另外流出相片亦包括了 AirPods 3 的充電盒設計、跟與 AirPods Pro 連充電盒並排比較的 X 光圖。後者可清晰看到 AirPods 3 的充電盒線條將接近原版的長橢圓形設計，體積較 AirPods Pro 的充電盒明顯細小。

綜合早前訊息，AirPods 3 可定義為 AirPods Pro 的平價版本，它將繼承後者的框體設計跟聲樂結構，擁有相同壓力感應器配置、跟減少耳壓的氣流設計；而雖然耳機未必具備 ANC 主動降噪，但就可能具備 Spatial Audio 空間音訊效果。

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