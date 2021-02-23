撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-02-23 18:07

新冠疫苗終於到港！首批100萬劑科興疫苗日前抵港，今日起（23日）市民可在網上登記預約，並於26日開始接種疫苗。究竟網上預約的流程如何？大家又需要準備什麼文件？有什麼注意？請即看以下懶人包。

特首林鄭月娥昨日（2月22日）率一眾問責官員首先接種疫苗，今日起市民可自行在網上登記服務。首日預約人數截止今日早上11時45分，已有逾6萬人登記。《香港01》科技玩物記者實測想進入網站一度要輪侯約1小時才能登入系統，有部分疫苗接種中心所有時間更迅速預約爆滿。

現時政府只提供科興疫苗，如果想盡快接種的市民，記得要先在網上登記。以面拆解打疫苗前5大必知位，邊到打？點預約？立即睇下面懶人包！

👇👇接種新冠疫苗前5大必知位！千祈唔好去錯地方！【點圖放大看】👇👇

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接種疫苗後，市民除了獲得紙本紀錄外，亦可於「醫健通」及「智方便」流動應用程式中查閱接種紀錄。現時「智方便」可以支援「電子針卡」服務，讓市民查閱病毒檢測結果及疫苗接種的電子紀錄，方便提醒市民接種第二針。

👇👇【點圖放大看】接種新冠疫苗前，點樣登記「智方便」？👇👇

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👇👇教你經「智方便」下載電子針卡同檢測結果【點圖放大看】👇👇

想即刻預約？點此進入2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站預約接種疫苗

同場加映：「智方便+」懶人包｜3分鐘開戶 網上辦續車牌、報稅24項政府服務

「智方便」app簡單網上續牌、報稅！早前政府推出「智方便」app，可以用作個人數碼簽署功能，於網上幾步申請多項服務。尤其近期不少政府服務有限度服務下，如果利用網上申請方法就更加簡便。究竟如何申請「智方便」戶口？下文為大家詳解。

👇👇3分鐘申請「智方便+」步驟方法、24個可用「智方便」網上申請公營服務列表👇👇

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想知「智方便+」同「智方便」有乜分別？用呢個APP可以申請乜服務？即睇全文：「智方便+」懶人包｜3分鐘開戶 網上辦續車牌、報稅24項政府服務

同場加映：安心出行懶人包｜今起必用！一文看清8大使用/安裝重點+下載連結

安心出行App懶人包！由今日2月18日，港府正式放寬食肆及部份公共場所的限聚令，大家終於可以4人共聚晚飯、做Gym、打波睇戲等。不過前題是需要使用「安心出行App」或登記身份證資料等才可入場。 始終用手機App「打卡」更方便，今次就為大家分析使用安心出行8個重點，包括那些場合需要用？如何下載、使用？舊手機、iPhone用得嗎？

👇👇即睇「安心出行App」安裝、使用等8個必要認知的重點👇👇

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想知下載「安心出行」APP前有乜必知要點？即睇全文：安心出行懶人包｜今起必用！一文看清8大使用/安裝重點+下載連結