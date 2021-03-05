Switch Pro或年底推出配7吋OLED屏幕續航增加　TV模式支援4K

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據彭博社的消息，任天堂正在從三星採購OLED面板，並計劃在今年晚些時候推出新的 Switch。該報導稱，新版Switch採用更大的7吋高清顯示屏，該屏幕的生產最早將在6月份開始，新版Switch有可能在2021年的假日季節正式發布。

據不願透露姓名討論內部事務的人士表示，三星顯示器公司最早將於6月開始量產7吋720 分辨率OLED面板，最初的月度目標是不到100萬台，這些顯示器定於7月左右向組裝商發貨。

現款任天堂Switch配備了一塊6.2吋LCD顯示屏，分辨率為高清，而任天堂Switch Lite則配備了一塊較小的5.5吋顯示屏，分辨率相同。

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關於升級版Switch機型的傳聞已經有一段時間了，但該公司過去已經闢謠了這些說法，強調目前正專注於為現有的兩款Switch機型。

升級到OLED顯示屏後，可以提供更好的色彩，更深的黑色和更好的對比度，OLED面闆對電池的電量消耗較少，這意味著續航時間會更長。

但任天堂採用的是剛性OLED屏幕，雖然價格便宜，但與在很多高端智能手機上的柔性 OLED面板相比，更加脆弱。

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目前尚不清楚任天堂是否會在即將到來的Switch遊戲機上使用高刷新率OLED面板，該報導援引消息人士的話稱，任天堂新主機在連接電視時將支持4K遊戲。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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