全球最大的網路銷售平台Amazon（亞馬遜）近期更新了美國與英國的2020年遊戲銷售榜。其中任天堂藉著《動物森友會》拿下了兩地區雙冠；CDPR的《電馭叛客2077》即使經歷了退貨與下架風波，仍然成為了2020年最暢銷的作品之一；至於評價兩極、Sony本家的《最後生還者二部曲》仍有前十名的成績。

毫無意外，人們因為疫情而被迫在家隔離的 2020 年，《集合啦！動物森友會》成為了許多玩家們的良伴，讓他們能夠持續與朋友們互動，在無人島上展開悠閒的生活。實體版的《集合啦！動物森友會》為今年的歐美雙冠軍，而數位版本則成為了美國的年度第五名。

▼▼▼Amazon美國遊戲銷售榜單TOP10▼▼▼

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除了動森外，美國榜單上還有《超級瑪利歐3D收藏輯》、《瑪利歐賽車8豪華版》、《任天堂明星大亂鬥特別版》等，11月底才上市的《薩爾達無雙：災厄啟示錄》也擠進美國第八名，就連2017年發布的《曠野之息》還能佔據第十名的位置。任天堂今年的收益可想而知。

▼▼▼Amazon英國遊戲銷售榜單TOP10▼▼▼

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英國的榜單則比較多樣化一些，即使年度暢銷榜首仍然是《集合啦！動物森友會》，第二名則為《FIFA 21》的PS4版本。另外一個不在美國前10的還有《刺客教條：維京紀元》，其Xbox One版本與PS4版本分別登上了第9以及第10名。

至於趕在12月10日上車的《電馭叛客2077》在短短幾天內就立即擠進年度銷售榜，雖然包含龐大的預購量仍相當驚人，在美國與英國地區分別拿下第6及第8名。《最後生還者：二部曲》則分別拿下美國與英國的第七與第九名。

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