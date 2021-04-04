撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-04 09:02

保護貼選購指南｜2021年新款智能手機排隊推出，例如 Samsung S21 系列、小米 11 等等已經上市。買了新「玩具」，自然要好好愛惜，為屏幕加張保護貼是指定動作。市場上手機保護貼款式五花八門，下文教大家如何分辨，做個精明消費者。

越貴未必越好！選購屏幕保護貼 5 大考慮

每逢「新機落地」，香港手機用家總要為愛機買上兩款「補品」，一為保護殼、二為屏幕用的保護貼，有的人為了更好的保護性，更不惜花上數百元買下實際性能不明的保護貼。但其實選擇保護貼並非是越貴越好，在花錢購買前最好根據自己的需要進行選擇。

不知何時開始，手機保護貼已經成為智能手機的必備輔助用品（圖 Totallee）

以下《香港01》科技玩物記者就為大家整理了 5 個選購保護貼時需要考慮的要點，大家在為新機加上保護貼前可以參考一下👇👇👇按圖放大看詳細👇👇👇

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同場加映：10大手機充電壞習慣 易傷手機、危險兼嘥電

除了保護貼要選好，想要手機更長命、更耐用，有些習慣更是不改不行！現在手機支援的功能越來越強大，已經不單單只是打電話，各式 app、行動支付等服務，讓人只要「一機在手」就能出門橫著走！所以今天就要來教大家如何可以延長手機電池的壽命。👇👇👇趕快看看自己有沒有誤踩雷區！（點圖放大閱讀）👇👇👇

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同場加映：免廣告外享YouTube Music服務

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