撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-11 08:29

ASUS ROG Phone 5 實測｜ASUS 電競手機 ROG Phone 5 在 3 月 10 日晚正式發布，今次 ASUS 一破過去幾年傳統、一口條推出三個型號，但即使是最「入門」的版本，已經有齊 ROG Phone 系列的招牌元素！ 《香港01》科技玩物記者在早前就已經率先取得 ROG Phone 5 實機作短暫測試，以下就與各位分享一下試玩後感。

ROG Phone 5 更「腳踏實地」的外觀

ASUS ROG Phone 5 破天荒推出白色機身版本，相信會成為不少機迷追捧的對象（蔡浩騰 攝）

今代 ROG Phone 5 在設計語言上大幅更改，除了首次推出白色主色的版本，機身亦由以往多線條為主的黑橙色外觀，變成線條配色俱更低調的設計，賴以紅／藍色為黑／白機身帶出適當的視覺衝擊；最重要的「敗家之眼」變成了今代的 RGB 點陣設計，更可以顯示雙色效果，設計味道比以往數代都強。

最重要的「敗家之眼」變成了今代的 RGB 點陣設計，更可以顯示雙色效果，設計味道比以往數代都強。（蔡浩騰 攝）

整體而言，ROG Phone 5 的設計變動使其更適合作為一部日常用的智能手機，即使不遊戲時亦是一部外觀不俗的旗艦機。

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AeroActive Cooler 5 外置風扇尤如外掛？

這代的 AeroActive Cooler呈六角型，比過往幾代的體積要大，主要的體積增加在於新增的兩個實體按鍵。 （蔡浩騰 攝）

ROG Phone 系列一向以專用配件多著稱，但來到 ROG Phone 5，ASUS 方面為其推出的配件在數量上就有所減少，而最受用家歡迎的 AeroActive Cooler 於設計、功能上就迎來進化，新增的兩個按鍵令機迷又多兩個實體鍵可以操作，與 AirTrigger 一同至少有四個按鍵使用。

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ROG Phone 5 功能、性能實測

今次 ROG Phone 5 系列由於推出時間更早，並沒有像往常一樣採用「加強版」的旗艦處理器，而是目前 Android 陣營中最大路的旗艦處理器 S888。在處理力不變的前提下，ROG Phone 5 與其他旗艦機種決定性的差異就在於遊戲功能之上。

雖然在測試的時候未能帶來跑分數據，但就 ROG Phone 5 的幾個重點功能，記者也能作簡單評論👇👇👇

重溫 ROG Phone 5 系列10大賣點、香港上市售價／日期

ASUS 作為電競手機的開山鼻祖，ROG Phone 系列亦一向以規格強勁著稱，ROG Phone 5 系列除了擁有 Android 陣營中頂級的 S888 處理器，ASUS 更在其機身上下加入獨家配套，增強用家在各式遊戲上的「作戰」能力，其中作為過往歷代招牌的 AirTrigger 超聲波按鍵以至外置風扇 AeroActive Cooler 都有著莫大的進步。

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同場加映：小米Mi 11港版實測、影音表現上乘性價比高

小米 Mi 11 手感纖薄舒適，不過背面大大個相機模組，或者會有人覺得突兀（蔡浩騰 攝）

ASUS ROG Phone 5 將會是香港市場第三個擁有 S888 處理器的智能手機系列，在差不多時間上市的還有小米選下的小米 Mi 11，它的售價為＄5699，單論性價比有更大優勢，當然，於打機配套上就未能與 ROG Phone 5 相提並論，但如果是一般用家，Mi 11 的規格與功能或者已經夠用？

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