撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-10 17:41

小米10S發布｜小米近來的動作超頻繁，日前才公布在香港推出小米11，另一邊廂又在中國內地市場舉行發布會，推出上年度小米10 Pro 的加強版、小米 10S。

小米10S 五大升級位、性價比力挑小米 11？

雖然說是「加強版」，但綜觀今次發表的小米 10S 規格與功能，似志在於小米11更平價的定位上安插一部旗艦性能的機種，為小米 Fans 帶來一個更親民的選擇；值得留意的是，小米 10 的拍攝功能與音響輸出都與即將在港上市的小米11 相似，性價比或可睇高一線。👇👇👇按圖放大看小米10S 規格及 5 大升級位👇👇👇

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小米10S售價資料 香港會上市？

小米 10S 將會在明天起於中國內地市場率先上市，備有 8GB+128GB、8GB+256GB 及 12GB+256GB 三種配置選擇，售價分別為人民幣 ¥3299、￥3499 及￥3799，換算為港幣即約＄3960起，剛好＄4000 有找，性價比的確不俗。

不過值得留意的是，小米方面目前暫只將小米 10S 放在內地市場推出，短期內香港市場仍然會集中宣傳即將在 3 月尾上市的小米Mi 11，要買到小米 10S 的話只能，也要留意因為是內地版本，未會有全套的 Google 服務預載其中。

同場加映：Redmi K40 系列$2400起玩旗艦級處理器

採用 Qualcomm Snapdragon 870 的智能手機在未來一年大有可能成為市場最平價的旗艦級選擇，其中中國內地廠商的出品更已下試＄2000水平，例如早前小米在 Redmi 品牌下發表的 Redmi K40 就是其中一員，其價錢只 ¥1999 人民幣卻擁有多項娛樂手機專有賣點。

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