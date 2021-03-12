撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-03-12 08:00

「這個字母到底是i、l還是1啊？」你是否也常常在登入帳號時，被一串歪七扭八的英文「驗證碼」惹火呢？不說你可能不知道，這些看似亂碼的拼音，是「reCAPTCHA」驗證系統，將難以辨識的古書，透過使用者辨識輸入，達到驗證效果，同時能增進人工智慧技術資料庫與技術！

「reCAPTCHA」驗證系統的前身是CAPTCHA，早在2000年路易斯‧馮‧安（Luis von Ahn）博士與團隊，為了區分電腦與真實用戶，將扭曲的字母加上線條，或是搭配複雜的底圖，防止「光學字元識別」（Optical Character Recognition，OCR）。

▼▼▼點擊睇三種「reCAPTCHA」驗證系統▼▼▼

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後來路易斯‧馮‧安（Luis von Ahn）將這個計畫衍生到紙本的數位化，把難以辨別的古書字詞，搭配一組電腦自動產生的扭曲文字，前者協助人工智慧辨認印刷字，後者則是讓電腦驗證你是否為真人，這套系統每天收錄 3,000 萬個字詞，不但擴大人工智慧的資料庫學習，也完成了《紐約時報》數位化。

Google收購「reCAPTCHA」後在2014年進行個改變，先是製作「我不是機器人」核選方塊，推出圖片式的驗證方式，追蹤用戶的行為與時間辨認，這也是為什麼你現在看到的驗證方式，都是選出有斑馬線、紅綠燈或山脈等題目，這方法同時也加強機器人對圖片辨認能力，進而運用在自動駕駛等技術上。

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