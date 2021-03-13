撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-13 13:01

數碼暴龍育成手環開箱試玩！這隻手環公布後，已令很多數碼暴龍迷瘋狂。有另於暴龍機的玩法，配合玩家生活和運動的全新育成系統，光看PV已令眾多數碼暴龍迷表示急不及待想遊玩，聽說這隻手環一開訂就「爆單」。記者有幸率先試玩，到底這隻有彩色螢幕的育成手環，會令玩家跌眼鏡，還是重拾當年暴龍機「周街Chok」的美好回憶呢？

👇👇數碼暴龍育成手環開箱 開機﹑DiM讀取逐格睇👇👇

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👇👇數碼暴龍育成手環與 VB Lab App 連接有咩玩？圖鑑睇進化條件超重要👇👇

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👇👇數碼暴龍育成手環優缺點比較 苦等多年彩色背光螢幕令人滿意？👇👇

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同場加映：Switch｜Apex Legends免費玩 須配備micro SD 9點教選抵買快卡

Switch版《Apex Legends》上架了，這款人條多人連線食雞射擊遊戲了！即日起在Nintendo eshop 就能免費下載，Switch 玩家們將免費取得賽季 8 戰鬥通行證的前 30 個等級。在遊戲推出後的前兩週，Switch 玩家也會獲得雙倍經驗值。不過要玩此Ｇame，須先配備micro SD，下文將會教大家如何入手抵買快卡。

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