撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-03-11 18:23

十年人事幾番新，近幾年香港都有不少大型地標落成。平日會用Google Maps查看街道圖的你，又知道有秘訣可以用Google Maps翻看12年前的街景圖嗎？無論是剛全線結業的UA戲院、或是已經消失的無冷氣「熱狗」巴士，都可以找到！

近日有網民發現Google Maps的街景圖可以調教不同年份的拍攝時間，最早可以調至2009年，代表可以在地圖上翻查看當年的街景圖。十年時間雖然不長亦不短，但都見證著香港很多大型地標落成、翻新及改建。香港01《科技玩物》頻道記者精選了13個著名地點對比，看看這12年間的變化，你又猜得到在哪裡嗎？

👇👇👇13個Google Maps街景對比圖👇👇👇

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如果你想看香港其他地方在這12年間的轉變，下面5步就教你點樣用Google Maps翻看，可能你會勾起回憶，有意想不到的發現！

👇👇👇5步用Google Maps時光倒流看香港👇👇👇

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同場加映：Google Maps手機版10秘技｜離線地圖功能 一鍵睇清新冠肺炎疫情

【Google Maps 功能】「Google Maps 」的手機App較為常用，相信不少人都會下載吧。如果身處異地遇上緊急情況，「Google Maps 」就更加是救命符！不過大家真的完全了解所有的功能嗎？以下就有10招「Google Maps」秘技，可以查看不同國家城市的疫情走勢及確診數目、追蹤身邊人位置、專給「路痴」導航的功能等等，絕對值得傍身！

👇👇👇10招Google Maps秘技👇👇👇

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學識10招技巧唔怕走失！請觀看完整全文：Google Maps手機版10秘技｜離線地圖功能 一鍵睇清新冠肺炎疫情

同場加映：Apple開放iCloud相片直接移到Google Photos 使用方法／限制公開

蘋果基於新版用戶隱私協議，將允許使用者把存放在iCloud服務的照片直接移轉至Google Photos存放，藉此讓使用者能對個人照片內容存取有更大掌控權。目前iCloud服務使用者只要透過個人帳號登入蘋果資料與隱私權頁面，並且點選「要求拷貝您的資料」，接著等待蘋果以3-7天左右時間準備檔案內容，即可在後續透過電子郵件通知進行下載。

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iPhone用家仲未將相片備份到Google Photos？即刻學啦！請觀看完整全文：Apple開放iCloud相片直接移到Google Photos 使用方法／限制公開