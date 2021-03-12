撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-03-12 17:11

提起Emoji，你想起哪一個？早前YouTuber Arho Sunny與Creamy一齊接受尋找隱藏Emoji的挑戰，就是要在相片之中，尋找細細小小的Emoji圖案，難度極高！《香港01》科技玩物記者玩完都忍不住手痕，自製Emoji挑戰圖，考驗大家。自問眼力好好的朋友，不妨挑戰一下！

YouTuber Sunny對決Creamy時，製作好多挑戰圖，一齊來找找Emoji吧！(YouTube@arhoTV）

YouTuber Sunny與Creamy曾經拍過Emoji購物挑戰，而今次就是尋找隱藏Emoji的挑戰，玩法是由美國興起先。Sunny與Creamy就拍片對決，各位自製多張挑戰圖，將Emoji隱藏到照片中，考驗對方，找出Emoji圖案！張張好難，真的「超級難睇」，最後一張的Emoji到底在哪呢？

👇🏻👇🏻最尾一張挑戰圖Emoji在哪兒？小編都搵唔到，求答案！👇🏻👇🏻

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大家都找到了嗎？還未滿足？記者玩完都想試試將Emoji隱藏，自製出更多挑戰圖，自問眼力好好的朋友，大家一齊找找吧！

👇🏻👇🏻同場加映更多Emoji眼力挑戰？👇🏻👇🏻

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