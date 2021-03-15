撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-15 17:17

消委會最新的報告中，分享了每個電腦用家都關心的內容，比較市面上33款網絡安全軟件（防毒軟件），如較多人認識的 Norton﹑卡巴斯基﹑ESET等，發現部份免費軟件的效能可與收費軟件媲美。消委會同時對 Windows 和 MacOS 系統的網絡安全軟件進行評分，如想加強網絡安全又不想花錢買收費軟件的話，可參考以下評分結果：

👇👇消委會網絡安全軟件2021測試結果（Windows系統） 免費軟件防毒效能媲美收費軟件👇👇

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👇👇消委會網絡安全軟件2021測試結果（MacOS系統）👇👇

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收費 VS 免費軟件

收費和免費軟件在防衞惡意程式效能上，基本都得到不錯的評分。兩者主要的分別在於，收費軟件有較多的額外功能，如內置防火牆﹑銀行網頁保護及家長監護等。因應使用者的需要選擇，如只要防惡意程式的話，免費軟件的效能或以足夠。

👇👇消委會教路使用電腦及網絡安全貼士👇👇

同埸加映：春天潮濕｜天文台料月中濕度最高95% 消委會46款乾衣機規格評比

消委會46款乾衣機規格評比｜春天其中一個令人不喜歡的地方，就是令人非常不舒服的高濕度，身體容易黏膩外，洗完的衣服更難以乾爽。天文台預測下周相對濕度將高達 80%~95%，想著到乾爽的衣服，就可能要靠乾衣機幫忙。消委會過去曾經分享 46 款乾衣機規格，比較排氣式和冷凝式的功能﹑價錢和乾衣量等，如正打算入手乾衣機，以下消委會乾衣機比較資訊應該幫到你。

👇👇消委會46款乾衣機規格比較：排氣式電動乾衣機👇👇

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