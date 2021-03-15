撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-03-15 11:30

從iPhone X時代開始，蘋果似乎就痴迷於瀏海屏設計：之後的iPhone 11、12系列同樣保留了瀏海設計，即使後攝數量「慢吞吞」地增長也沒有撼動瀏海屏的地位。

反觀Android手機陣營，各大廠商紛紛向瀏海「開刀」：升降前攝、側置前攝乃至於最新的屏下前攝技術都已經出現。再回蘋果這邊：最新曝光的iPhone 13依舊採用了瀏海屏但瀏海的面積減少了一些，也有傳聞稱蘋果內部正在測試一款無瀏海的iPhone...對於這些傳聞小編很明顯更傾向於「相信」前者，畢竟從iPhone X剛出來之後就一直傳聞蘋果要「砍掉」瀏海這幾年也沒見着瀏海消失過...

那麼，蘋果iPhone是真的無法擺脱瀏海嗎？點擊即睇三大關鍵▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

01 「小瀏海」藴藏大學問

在解決這一問題之前，我們首先來看一下令大家「捶足頓胸」的瀏海里都有些啥。iPhone的瀏海內可謂是大有乾坤：其內部藏有紅外鏡頭、泛光感應器、距離感應器、環境光感應器、揚聲器、麥克風、前置鏡頭、點陣投影器這八大件。後期發佈的iPhone 11/12仍舊採用了這套組合，只不過前攝的像素更高，支持的功能越多了。

那麼，要想完全砍掉iPhone的瀏海，蘋果究竟需要「跨」過多少坑呢？

小編認為，蘋果要想拿掉iPhone上的瀏海也不是不可行，畢竟目前Android廠商已針對真·全面屏設計拿出了多套解決方案。而蘋果要想將iPhone「去瀏海化」則需要利用到屏幕發聲技術（代替揚聲器）+屏下鏡頭（隱藏前攝）+屏下指紋（替代Face ID）。

這套方案聽起來好像很容易，憑藉蘋果的專利儲備及研發力量似乎也可以解決，不過這些方案最大的問題在於成熟度/成本問題。

相關圖輯：iPhone 13｜郭明錤9大預言 無孔設計快面世？▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

屏下指紋雖然已在多款Android手機上有了應用，不過這種解鎖方式在解鎖速率/準確性上仍然存在諸多問題。目前主流的屏下解鎖方案是光學屏下指紋識別，即通過屏幕下方的短焦鏡頭對用戶按壓屏幕時的指紋紋路進行採集、比對並實現識別。

這種方案雖然成本低而且技術較成熟，不過這種方案受外部影響較大，用戶需在指定區域按壓才能實現指紋識別/解鎖，用起來也並不是那麼的方便且指紋識別模塊在強光下有很大機率會「顯露真身」，看着也並不美觀。而且這種方案涉及到的元件也存在體積的問題，即「做薄可以做小挺難」，機身空間預留也是個問題。

屏下鏡頭技術目前Android手機廠商也只有中興方面拿出了量產真機，其第二代屏下鏡頭技術也已在路上，小米等廠商已拿出了技術驗證樣機，不過這項技術距離真正成熟顯然還有很長一段路要走。

▼▼▼相關圖輯：中興把這項技術應用在量產機型AXON 20 上▼▼▼

+ 31 + 31 + 31

屏下鏡頭，顧名思義是將前攝藏於屏幕下方。而這樣也導致前攝上方有顯示層等介質遮蓋，這就需要手機的OLED屏幕在前攝區域的透光性上做出「補償」：即通過降低前攝區域OLED屏的PPI值增加透光率來解決前攝的透光問題，同時還要輔以系統、算法層面的優化進而讓屏下前攝拍出的照片清晰度更高。

暫且不論這種方案對於生產難度、成本、良品率上的影響，這種「異形像素密度」的設計使得屏下前攝在一定條件下還是有「現身」的可能，拍照質量也也與傳統前攝方案存在一定差距，因而並不是一項十分成熟的技術。

蘋果在設備技術方面向來「求穩」，除非屏下鏡頭/指紋技術真正足夠成熟或者有其他更好的解決方法，否則蘋果仍會在未來的新iPhone中採用瀏海屏設計。因為從目前掌握的資料來看，蘋果能夠將iPhone的瀏海隱藏於屏下的技術仍處於專利階段，其是否能最終應用於iPhone之中還是一個未知數。就算真的出現所謂「無瀏海」iPhone，蘋果仍需要一段時間對這種設計進行優化。

02 是時候跟iPhone的瀏海說再見了嗎？

雖然外界對於iPhone的瀏海兒已經「積怨已久」，不過蘋果似乎並不打算直接拿掉iPhone的瀏海，這其中自然有着蘋果對技術、市場等方面的考量。

作為率先實現支付級別的面部解鎖技術，Face ID自然在iPhone乃至於蘋果中佔據重要地位，而且這項技術的成熟度較高、安全性也足夠強，蘋果沒有理由輕易放棄這項技術。

延伸閱讀：iPhone 12三大問題 戴口罩沒Touch ID令人失望▼▼▼

為了研究Face ID技術，蘋果收購了多家從事面部識別技術研發的公司，其中就包括較為核心的PrimeSense公司，其結構光方案也在蘋果的多次優化下被沿用至今。同時從前文的介紹中可知，為了增加Face ID的安全性，蘋果在iPhone的瀏海中還加入了泛光感應元件、點陣投影器等。多組件聯合工作再加上蘋果晶片集成的機器學習元件，使得Face ID在獲得了百萬分之一的誤解鎖率的同時也擁有了更高的易用度。

值得注意的是，Face ID獲得的用戶面部數據會存儲到A11處理器的「Secure Enclave」中且會加密，不會備份到iCloud或其它位置。而隨着蘋果對Face ID的不斷優化及硬件的提升，其識別速率也在不斷提高。

市場層面，與「百花齊放」的Android手機廠商不同，蘋果對iOS的獨佔性使得其硬件也要在設計製造的時候考慮到對系統等軟件優化的影響，對產品、技術、體驗「穩」的追求也就更為看重。而Android廠商則需要考慮到差異化發展，讓自家手機不同於其他廠商的產品進而吸引消費者，而若想實現產品差異化就一定要採取更強的配置、更快應用一些前沿科技以達到超越其他廠商產品的目的。這也許可以解釋為什麼Android廠商水滴屏、打孔屏、彈出式前攝甚至於摺疊屏都推出了而蘋果卻一直按兵不動的原因。

綜合來看，蘋果Face ID很先進，但是在屏幕形態上Android廠商肯定是已經領先的了，同時蘋果也不得不關注市場關於無瀏海iPhone的「呼喚」。但由於現在暫時沒有成熟到讓蘋果可以直接放心去掉iPhone瀏海的技術出現，因而瀏海在未來很長一段時間內可能仍會出現在iPhone上，目前向iPhone的瀏海說再見還為時過早。不過未來iPhone瀏海的寬度/高度可能會逐漸縮窄，待到技術足夠成熟時消失也是必然歸宿。

👇👇👇延伸閱讀：按圖放大看 iPhone 13 規格／功能傳聞重點詳細👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

03 小編有話說

小編認為，蘋果也在等待一個合適的時機對iPhone的瀏海進行改變，既要滿足技術成熟還要選擇好推出的時間及合適的型號，這一點從蘋果在iPhone X上首度運用Face ID上即可看出。從目前的形勢分析來看蘋果可能會採取逐步縮小iPhone的瀏海面積等待屏下鏡頭技術的成熟直至可以取代瀏海，至於網上盛傳的直接用上屏下鏡頭技術/將話筒等藏至邊框中的方案個人認為過於激進，實現起來難度相當大，也不符合蘋果的調性。

不過從目前公開的蘋果申請專利進度來看，蘋果似乎已經開始着手研發屏下傳感器技術。由此可見，iPhone去瀏海之路雖然十分坎坷，蘋果終究還是要「咬緊牙關，迎難而上」的。而庫克此前在股東大會上稱iPhone將迎來「令人興奮的事」，希望他所指的就是iPhone「去瀏海」成功。

延伸閲讀：即睇iPhone歷代仲有7個大設計慢半拍▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】