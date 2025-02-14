劉馬車女僕Cafe客串遭網民罵爆｜店方急取消馬車出po索賠看法兩極｜本地一家日式女僕餐廳，原定邀請外號「劉馬車」的網絡紅人擔任1日限定嘉賓，然而消息發表後facebook收到數百「嬲嬲」、大量網民留言罵決定「冇腦」，最終店方急急宣布取消；劉馬車即時發文，要求店方支付原定酬金，似乎但事件仍未解決。



在疫情期間日本封關，香港的日式女僕Cafe開得如如雨後春筍，補償日本迷的「思鄉情緒」。除日系cosplay美少女當侍應，又有日系歌舞表演外，店方不時會邀請網紅當特別嘉賓增加話題性，連夏蕙BB都做過一日限定女僕。今次一家位於旺角，以護士為主題的女僕Cafe「Maid Clxxxx」，昨日（13日）宣布邀請網紅劉馬車在2月17日擔任「限定小護士」一日嘉賓，嘉賓選角卻惹來網民非議，指如果劉馬車在當值時生事，將令要全香港Maid Cafe業界陪葬。

涉事餐廳facebook專頁截圖

網民：店方邀請嘉賓前應考慮背景，錯不在劉馬車

網民認為店方此舉為求流量、只想賺錢，事關劉馬車在香港及中國內地屢因恐嚇、猥褻兒童、非禮、打鬥等罪行被捕甚至監禁，此舉沒有顧慮店內的女性侍應會產生不安：「搵個多次非禮兼姦慣犯做限定係咩玩法冇病下話」「搵佢果個係天才、專倒米」又有人指劉馬車情緒起伏不定，如果與來場人士有爭執，場內又有大量女性，場面恐怕一發不可收拾。不過亦有人認為應該給更新人士機會，不應該未審先判、斷定劉馬車一定會在店內生事。相反店方邀請一位嘉賓前就應該考慮其身份背景會否惹來客人及工作人員反感，到知道出事才單方面取消，錯不在劉馬車。

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店主道歉稱有欠考慮｜網民不買帳：唔會再幫襯！

當店方發現留言區罵聲四起，3小時後即出聲明表示活動取消，一位D字頭女性發言人，發文向網民道歉：「我都知道自己係天真咗，無考慮到各位主人（女僕cafe對客人的敬稱）嘅感受周時都無顧及到各位女僕既安全，在此同各位主人同女僕道歉」但網民似乎並不買帳，認為老闆娘不是天真，而是只顧找紅人抽水賺流量，一問題已不考慮店員及客人安全：「就算取消咗，都會叫人唔好幫襯，呢間垃圾支持性罪犯」

涉事餐廳facebook專頁截圖

劉馬車被過橋抽板｜發文要求店方找數

與此同時，劉馬車發文要求店方支付宣傳費：「老闆娘，你地Maid已經拎咗我嘅頭像去做宣傳，就算你因為輿論壓力將原本的活動取消，但你已經成功得到你想要嘅宣傳效果同流量，在情在理上都應該要俾番600元宣傳費我，請勿當我係傻仔！」雖然網民大至對馬車無好感，卻認為他今次是據理力爭，人是你選的、取消是你單方面決定，所以應該支付酬金。