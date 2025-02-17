消委會14款抽濕機評測　同為1級能源效益表現差距大　6大選購貼士

回南天又到，濕度高不只令身體不舒服，亦令衣服潮濕難乾。最新的消委會《選擇月刊》剛好評測 14 款抽濕機，測試其效能和安全程度。發現就算同為1級能源效益，而且聲稱抽濕量相若的抽濕機，但測試所得的抽濕能源效率之間竟差50%。



抽濕表現

消委會測試的 14 款抽濕機中，部分可以配備HEPA過濾器以用來空氣淨化，因為在評測中分為有沒有空氣淨化的抽濕表現。普遍的測試結果中發現，沒有空氣淨化時的表現都比有空氣淨化高。同時，全部 14 款抽濕機的抽濕量吻合度表現都不錯，評分最低也有 4 星。

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抽濕能源效率差距大

在全部 14 款抽濕機中內，只有一款是 2 級能源效益，其他都是 1 級能源效益。可是，在消委會的測試中發現，即使同為 1 級能源效益，「開利Carrier」在標準環境下每度電可抽濕3.32升，而「伊瑪imarflex」每度電只可抽濕約2.21升，差距 50.2%。

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空氣淨化表現懸殊

部分用家使手抽濕機，會希望可以同時有空氣淨化效果。消委會的測試發現去除顆粒物及甲醛的速度頗懸殊，淨化煙霧、塵埃、花粉及甲醛的速度差距在3.7倍～6.4倍之間。「聲寶SHARP」及「Panasonic」去除空氣污染物的速度最快。

抽濕機選購貼士



1）購買符合本地規格的抽濕機，不應在網上胡亂購買不合規格款式



2）如家居面積較大或環境較潮濕（例如近海），可選購抽濕量較高的型號



3）選購壓縮式抽濕機時，應參考產品上能源標籤標示的數據，比較不同型號的能源效益級別、能源效率及抽濕量等。



4）若選購可配備HEPA過濾器作空氣淨化的抽濕機時，由於過濾器須適時更換，宜同時考慮往後更換過濾器的成本。



5）盛水器容量愈大，倒水次數愈少



6）較重的抽濕機大多設有腳輪，活動腳輪可360°移動，搬動時較只可左右移動的固定腳輪靈活及方便。

