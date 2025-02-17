Apple首款摺疊手機曝光　新技術與材質加持能帶起小巧大屏風潮？

近日，有爆料人士透露，蘋果即將推出的首款摺疊屏產品確定為一款大摺疊屏手機。據稱，該樣機的外屏尺寸為5.49英寸，內屏尺寸則為7.74英寸。這一尺寸組合在當前的摺疊屏手機市場中顯得尤為小巧，甚至超過了以小巧著稱的OPPO Find N系列。



蘋果即將推出的首款摺疊屏產品確定為一款大摺疊屏手機。（微博）

iPhone的首款摺疊機，會在明年推出市場？

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與市面上其他主流摺疊屏手機相比，蘋果的大摺疊屏手機在尺寸上具有一定的優勢。例如，華為Mate X6的外屏尺寸為6.45英寸，內屏尺寸為7.93英寸；三星Z Fold 5的外屏尺寸為6.2英寸，內屏尺寸為7.6英寸；vivo X Fold 3 Pro的外屏尺寸為6.53英寸，內屏尺寸為8.03英寸；OPPO Find N3的外屏尺寸為6.31英寸，內屏尺寸為7.81英寸；而小米MIX Fold 4的外屏尺寸為6.56英寸，內屏尺寸為7.98英寸。由此可見，蘋果的大摺疊屏手機在保持小巧的同時，也提供了相對較大的顯示面積。

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此外，據此前爆料，蘋果的摺疊屏手機有望在2026年正式上市。在鏡頭方面，該機將採用最新的Meta Lens超構透鏡技術，有望為用戶帶來更加出色的拍照體驗。而在PCB板方面，蘋果將導入樹脂塗布銅箔（RCC）新材料，以提升手機的整體性能和穩定性。

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值得注意的是，儘管全球摺疊屏手機市場的出貨量在2024年第四季度開始走上了下坡路，但蘋果作為行業內影響力最大的手機廠商之一，其摺疊屏手機的推出有望重新拉動該行業的增長。這一消息無疑為摺疊屏手機市場注入了一劑強心針，也讓消費者們對蘋果的摺疊屏產品充滿了期待。

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