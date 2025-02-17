消委會藍牙喇叭16款評測｜贏Marshall／JBL、這中價機獲4.5星總評｜音樂可以紓緩緊張情緒、令生活節省緊張的香港人「放鬆啲」，所以不同定價／尺寸的藍牙喇叭都屬長期熱賣電子產品。香港消費者委員會發表2025年首份「藍牙/Wi-Fi揚聲器」評測報告，試用了16款不同類別／定價的無線藍牙喇叭，美國品牌 Klipsch 跑贏香港大熱賣的Marshall、Bose、JBL產品。



$3999 Klipsch The Three Plus 跑贏$4998 JBL/B&O

市面的無線喇叭有平有貴，究竟是否愈貴愈好聲？今次評測選擇了市面最新的16款藍牙/Wi-Fi揚聲器（喇叭），售價由$299至$4,998，共包括4款插電款（沒有內置電）、12款內置充電池款（並以尺寸分成2組）。評審項目包括音響質素、省電程度、電池表現及使用方便程度，當中3個樣本音質優秀，美國品牌 Klipsch一款中價機Klipsch The Three Plus/($3999)獲全評測最高的4.5星總評，跑贏香港大熱賣的Marshall、Bose、JBL產品。

+ 12

重量介乎3.6千克至8.1千克樣本

01｜Klipsch The Three Plus/$3999｜4.5星總評

Klipsch The Three Plus/$3999｜4.5星總評

02｜JBL Authentics 500/$4,998｜4星總評

JBL Authentics 500/$4,998｜4星總評

03｜Harman Kardon Aura Studio 4/$2,399｜4星總評

Harman Kardon Aura Studio 4/$2,399｜4星總評

04｜Samsung Music Frame 音樂畫框HW-LS60D/$3,890｜3.5星總評

Samsung Music Frame 音樂畫框HW-LS60D/$3,890｜3.5星總評

內置電細藍牙喇叭 Sony $999 CP值最高

至於在內置電池，重量介乎200g至1000g的樣本中，Sony ULT Field 1 以$999定價獲得3.5星總評，與SoundLink Flex ($1,399)、Marshall Emberton III（$1,499）、Ultimate Ears UE Everboom ($1,999）同分。

可攜式揚聲器（內置充電池）｜介乎200g至1000g樣本

05｜B&O Beolit 20／$4,998｜4星總評

05｜B&O Beolit 20／$4,998｜4星總評

06｜Bose SoundLink Max $3,299｜3.5星總評

06｜Bose SoundLink Max $3,299｜3.5星總評

可攜式揚聲器（內置充電池）重量介乎0.2千克至1.0千克

07｜Bose SoundLink Flex 2 $1,399｜3.5星總評

07｜Bose SoundLink Flex 2 $1,399｜3.5星總評

08｜Ultimate Ears UE Everboom $1,999｜3.5星總評

08｜Ultimate Ears UE Everboom $1,999｜3.5星總評

09｜Marshall Emberton III / $1,499｜3.5星總評

09｜Marshall Emberton III / $1,499｜3.5星總評

10｜Sony ULT Field 1 ／$999｜3.5星總評

10｜Sony ULT Field 1 ／$999｜3.5星總評

11｜Beats Pill / $1,099｜3星總評

11｜Beats Pill / $1,099｜3星總評

12｜Sonos Roam 2 / $1,799｜3星總評

12｜Sonos Roam 2 / $1,799｜3星總評

13｜Sony LinkBuds Speaker / $1,449｜3星總評

13｜Sony LinkBuds Speaker / $1,449｜3星總評

14｜Marshall Willen II ／$999｜3星總評

14｜Marshall Willen II ／$999｜3星總評

15｜小米 Xiaomi Sound Outdoor/$299｜2.5星總評

15｜小米 Xiaomi Sound Outdoor/$299｜2.5星總評

16｜JBL CLIP 5 / $499｜2.5星總評

16｜JBL CLIP 5 / $499｜2.5星總評