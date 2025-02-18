iPad爆炸Apple Store求助被拒！天才叫事主找平機會原因竟然係咁…｜近日有網民使用的iPad 突然爆炸，連機殼也熏黑！苦主到Apple門市向職員求助，不單被拒處理，更被叫去「平機會」投訴？即睇詳情+平板電腦使用禁忌。



iPad爆炸！Apple Store職員竟叫事主搵平機會？

有網民在社交平台Threads上分享指自己睡前想為iPad充電，正當入房準備睡時，母親突然發現客廳冒出燶煙，及後發現是其iPad爆炸，令保護套都燒融及熏黑。及後事主到門市反映情況，門市職員了解後竟回應：「你部機啲零件冇曬㗎啦。你想投訴咩？冇㗎，我地門市黎㗎咋，你要投訴就報警啦。」而經理亦補充說：「投訴可以去平機會」。

iPad爆炸！Apple Store職員竟叫事主搵平機會？(Threads)

網民爆笑回覆：搵「平機會」？平板與手機爆炸委員會？

門市經理所講的「平機會」是在1996年根據《性別歧視條例》成立的獨立法定機構，主要負責監督反歧視法例的組織。平板爆炸卻被建議找「平機會」讓事主不解，思疑對方是否指「消委會」。有網友就在帖子下面爆笑回覆「平機會？係咪即係平板與手機爆炸委員會？」來圓經理的「平機會」之說。

網民爆笑回覆：搵「平機會」？平版與手機爆炸委員會？(Threads)

網民反應兩極：「過咗保養投訴啲咩」？vs「過保養就要預爆炸？」

對於事主應否投訴，網民分為兩派意見。有人認為Apple產品沒有終身保養，過了保養期有甚麼好投訴？亦有網民認為，即使保養期過了，亦不等於要有產品會爆炸的心理準備。最後，網民建議事主直接以email去信apple總部講述事件經過，並反映在門市遇到的事，希望有人跟進處理。

對於事主應否投訴，網民分為兩派意見。有人認為Apple產品沒有終身保養，過了保養期有甚麼好投訴？(Threads)

亦有網民認為，即使保養期過了，亦不等於要有產品會爆炸的心理準備(Threads)

有人建議事主去信總部並反映門市的經過。(Threads)

而亦有網民分享自己類似經歷，指自己Macbook曾經爆炸之後獲贈9折卡消費用。亦有網民指自己的iPhone 12 Pro Max曾經充電時爆炸，不過送到維修部後，發現曾使用過第三方充電頭同線，理論上不能追討賠償，不過最後還是獲贈8折卡。

而亦有網民分享自己類似經歷，指自己Macbook曾經爆炸之後獲贈9折卡消費用。(Threads)

有網民指自己的iPhone 12 Pro Max曾經充電時爆炸，不過送到維修部後，發現曾使用過第三方充電頭同線，理論上不能追討賠償，不過最後還是獲贈8折卡。(Threads)

平板使用禁忌

想平板用得開心又放心，即睇平板使用禁忌。Apple官網曾發表了一篇「iPhone的重要安全資訊」，向有在入睡時同步駁火牛為手機充電習慣的用家發出3大警告：(雖然Apple的公告是針對iPhone/iPad，但都適用於任何智能手機或平板電腦，而下文為求簡單，文字只寫iPhone。

平板使用禁忌 (資料圖片)

禁忌1. 放在不通風地方充電

在使用或充電時，請保持設備、電源轉換器和任何無線充電器置於通風良好的環境。不是叫你完全不能充過夜，但設備一定不能被床鋪遮蓋，也要留意別讓羽絨被、枕頭蓋住手機，在長時間通風不佳、熱度無處散去的情況下充電一整晚，設備手機的電池有可能因過熱而損傷。

「iPhone的重要安全資訊」截圖

禁忌2.充電中的手機與身體接觸

充電中的機背及充電線駁口位或會發出高熱，請避免皮膚長時間接觸充電線和接頭，更要避免睡或坐在充電線或接頭上，以免會造成不適或受傷。這一項警告，其實也或多或少適用於將設備+「尿袋」同時放在褲袋充電的人。

警告2：充電中的手機避免與身體接觸｜

禁忌3.靠近熱源

設備和火牛都要盡量遠離熱源，比如電暖毯、暖風機，發熱的電器表面，這樣同樣有機會導至設備過熱。而除了駁火牛，使用行動電源（俗稱：尿袋）為設備手機長時間充電時更要小心，市面充斥劣質製品，內地一名 20 歲少女2月時就在小紅書上分享，玩手機時使用行動電源幫手機充電，然後放在床邊就睡著。突然約在 12 月 10 分一行動電源竟發生爆炸起火，爆炸聲亦驚醒少女並指出，爆炸火苗升到坐在床上的高度，而且臉只在行動電源半隻手指距離，差一點就被毁容。