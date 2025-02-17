iPhone SE 4 售價、規格曝光｜Apple 即將於 2 月 19 日發佈新產品，大多曝料人都認為是 iPhone SE 4，而這次的升級可說是 SE 系列歷來最大的一次變革。從設計、螢幕、處理器、相機、電池續航力，甚至能使用Apple Intelligence等，為用家帶來更強大的體驗。以下率先整合出 iPhone SE 4 的全部規格傳聞。



全面屏設計 6.1 吋 OLED 螢幕

iPhone SE 4 螢幕尺寸升級至 6.1 吋，並捨棄 LCD，全面改用 OLED 面板。這不僅帶來更鮮豔的顏色、更高的對比度，還能顯示更細緻的畫面，讓觀看體驗大幅提升。此外，螢幕材質也將改用 Ceramic Shield 強化玻璃，比前代 iPhone SE 的普通玻璃更加耐摔、防刮。

A18 晶片 性能媲美 iPhone 16

iPhone SE 4 採用最新的 A18 晶片，這 iPhone 16 同級，搭配 8GB RAM（前代僅有 4GB），將能流暢運行各種高效能應用，無論是 AI 運算、多工處理，甚至是遊戲體驗，都會比以往的 SE 機型更強。最重要的是，iPhone SE 4 將支援 Apple Intelligence，成為目前 Apple 最平價的 AI 手機。

取消 Touch ID

將取消 Touch ID，並改用 Face ID，透過 TrueDepth 鏡頭提供臉部解鎖功能。對於仍然習慣 Home 鍵的用戶來說，這可能需要一點適應時間，但這也代表著 Home 鍵在 iPhone 上完全消失。

4800 萬像素主鏡頭

iPhone SE 4 的 主鏡頭將提升至 4800 萬像素，這比目前的 1200 萬像素鏡頭提升了四倍，拍照品質將有明顯進步。此外，還支援 2 倍光學變焦。雖然 iPhone SE 4 依然僅有單鏡頭，沒有超廣角鏡頭，但得益於全新 A18 晶片的影像運算技術，將能支援夜間模式、更進階的人像模式以及 智慧 HDR，在低光環境下的拍照表現也將比前代 SE 大幅提升。

捨棄 Lightning 全面改用 USB-C

隨著歐盟強制規範，Apple 近年來已經全面將 iPhone 轉向 USB-C 充電介面，iPhone SE 4 也將加入這個行列，成為 SE 系列首款支援 USB-C 的機型。這不僅帶來更快的充電速度，也讓配件的相容性更高，對於已經習慣 USB-C 充電的用戶來說，無疑是個好消息。

電池續航力提升

iPhone SE 4 的電池容量將會顯著增大，並有望達到 20 小時的影片播放，比前代 SE 的 15 小時更為持久。再加上 A18 晶片的高效能低功耗特性，這款新機將能提供更長的待機與使用時間。

Apple 自研 5G 基頻晶片

新機最大的技術突破之一是，它將成為首款搭載 Apple 自家開發 5G 基頻晶片的 iPhone，擺脫對 Qualcomm 晶片的依賴。雖然目前的 Apple 基頻晶片可能尚未支援 mmWave 高速 5G，但它仍然能夠提供穩定的 6GHz 5G 連接。

價格

根據市場分析，iPhone SE 4 的售價可能會比前代 SE 3（$429 美元） 略高，但 Apple 仍希望將它定價在 500 美元以下，以吸引預算有限但仍想要享受最新 iOS 體驗的用家。