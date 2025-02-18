iPhone 17 系列的傳聞逐漸曝光，當中最受矚目的便是 iPhone 17 Pro 以及全新定位的超薄新機 iPhone 17 Air，兩款新機型的設計和功能已有很多消息在網上流出；而根據 Youtube@fpt 的最新爆料，這一代 iPhone 將迎來重大改變，包括全新相機模組設計、超薄機身、改良的影像處理技術，不過新的鏡頭模組即引起了「致敬」Android的質疑。



iPhone 17 Pro：相機模組大改

根據知名 YouTube 頻道 Front Page Tech 的 Jon Prosser 透露，iPhone 17 Pro 將採用 全新矩形相機模組，由原來的方形改成橫條，相機排列方式改成：

iPhone 17 Pro：相機模組大改

左側：三顆主鏡頭依舊維持三角排列；

右側：包括 LED 閃光燈、LiDAR 掃描儀、後置咪高峰，這些元件將垂直排列。

網上圖片

這種設計讓人聯想到 Google Pixel 9 的相機橫條，不過 Pixel 的鏡頭是水平排列，而 iPhone 17 Pro 則維持三角形分佈。值得注意的是，這種設計的主要目標可能是提供更統一的美學外觀，或是讓相機在機身內部有更好的排列方式，以容納更大的感光元件。

三鏡橫條設計讓人聯想到 Google Pixel 9 的相機橫條

雙色機背設計

Prosser 還透露，iPhone 17 Pro 將採用雙色機背，即相機橫條部分顏色較深，與機身其他部分形成對比，這可能會帶來更具現代感的視覺效果，也可能是新物料提升相機區域的耐刮性。至於這種設計是否能帶來額外的功能，例如提升散熱效率或增加相機模組的穩定性，目前仍未有具體消息。

iPhone 17 Air：史上最薄 iPhone，僅 5.5mm！

另一款備受期待的新機是 iPhone 17 Air，這將是 Apple 繼 MacBook Air、iPad Air 之後，首次將 「Air」命名應用於 iPhone。這款手機的最大賣點就是超薄機身，據傳其最薄處僅 5.5mm，比目前最薄的 iPhone 還要薄近 2mm。這款手機的重量預計將大幅減輕，可能亦會成為歷來最輕的 iPhone。

如此極端的輕薄設計，意味著 Apple 可能採用了更高效的內部結構，例如更薄的 OLED 螢幕、全新電池技術，甚至可能借鑒 Apple Watch 的疊層電池設計，來確保續航時間不會大幅縮減。

相機橫條設計

與 iPhone 17 Pro 相同，iPhone 17 Air 也將採用相機橫條設計，但由於機身超薄，鏡頭組將比17 Pro 更為簡約。左側單顆後置鏡頭，規格應該與標準版 iPhone 17 相同且支援 AI 攝影技術。右側放LED 閃光燈 + 咪高峰，與 Pro 版類似，但不會有 LiDAR 掃描儀。