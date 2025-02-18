Apple今年來將推出5款新iPhone？除SE外還有它們　超薄設計是焦點

據外媒報道，蘋果今年將推出5款全新的iPhone型號，包括備受期待的iPhone SE 4以及全新的iPhone 17系列。



以下是每款手機的亮點和預期配置：

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iPhone SE 4：重大升級來襲

iPhone SE 4（x）

自2022年以來，蘋果平價版iPhone SE系列將迎來首次重大升級。據悉，iPhone SE 4將採用OLED劉海顯示屏，這一變化將顯著提升用戶的視覺體驗。此外，新機還將搭載iPhone 16的部分高端配置，包括A18晶片、8GB RAM、4800萬像素主攝像頭以及USB-C端口。更令人興奮的是，蘋果首款自研的5G調制解調器有望在iPhone SE 4上首次亮相，為用戶提供更穩定的網絡連接。

iPhone 17 Air：超薄設計引領潮流

iPhone 17 Air（x）

今年秋天，蘋果將繼續推出4款新的iPhone 17型號，其中iPhone Plus將被淘汰，由全新的iPhone 17 Air取代。iPhone 17 Air將優先考慮外觀設計，採用超薄、未來感的造型，成為蘋果有史以來最薄的iPhone。儘管其規格與基礎版iPhone 17相似，如搭載A19晶片和8GB RAM，但其獨特的設計和高刷新率顯示屏將為用戶帶來全新的使用體驗。此外，新機還將配備蘋果自研的5G調制解調器。

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iPhone 17 Pro：設計變化與高端配置

iPhone 17 Pro（x）

iPhone 17 Pro將延續iPhone 16 Pro的6.3英寸顯示屏，但在設計上將有所變化。新機將採用重新設計的邊框，用鋁代替鈦材質，並配備一個更大的矩形相機凸起。內部配置上，iPhone 17 Pro將搭載A19 Pro晶片、12GB RAM（iPhone有史以來最大）以及高通5G調制解調器。此外，蘋果可能會將前置攝像頭的像素從1200萬升級到2400萬，進一步提升拍照質量。

iPhone 17 Pro Max：小優勢與動態島變化

iPhone 17 Pro Max（x）

作為iPhone 17系列中的旗艦機型，iPhone 17 Pro Max將擁有iPhone 17 Pro的所有功能配置，並因尺寸較大而擁有更好的電池壽命。有傳言稱，iPhone 17 Pro Max的動態島設計將會比其他所有機型都要小，同時可能還具備一些在iPhone 17 Pro中找不到的相機優勢。

iPhone 17：強大基礎機型再現

iPhone 17（x）

去年秋天的iPhone 16是多年來最強大的基礎機型之一，今年iPhone 17是否還能延續這一輝煌？從預期配置來看，iPhone 17將搭載2400萬像素前置攝像頭、A19晶片、8GB RAM以及與iPhone 16相同的6.1英寸顯示屏。然而，面對來自Air和Pro系列機型的競爭以及更便宜的iPhone SE 4的挑戰，iPhone 17能否脱穎而出仍有待觀察。

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