Apple今年來將推出5款新iPhone？除SE外還有它們 超薄設計是焦點
據外媒報道，蘋果今年將推出5款全新的iPhone型號，包括備受期待的iPhone SE 4以及全新的iPhone 17系列。
以下是每款手機的亮點和預期配置：
iPhone SE 4：重大升級來襲
自2022年以來，蘋果平價版iPhone SE系列將迎來首次重大升級。據悉，iPhone SE 4將採用OLED劉海顯示屏，這一變化將顯著提升用戶的視覺體驗。此外，新機還將搭載iPhone 16的部分高端配置，包括A18晶片、8GB RAM、4800萬像素主攝像頭以及USB-C端口。更令人興奮的是，蘋果首款自研的5G調制解調器有望在iPhone SE 4上首次亮相，為用戶提供更穩定的網絡連接。
iPhone 17 Air：超薄設計引領潮流
今年秋天，蘋果將繼續推出4款新的iPhone 17型號，其中iPhone Plus將被淘汰，由全新的iPhone 17 Air取代。iPhone 17 Air將優先考慮外觀設計，採用超薄、未來感的造型，成為蘋果有史以來最薄的iPhone。儘管其規格與基礎版iPhone 17相似，如搭載A19晶片和8GB RAM，但其獨特的設計和高刷新率顯示屏將為用戶帶來全新的使用體驗。此外，新機還將配備蘋果自研的5G調制解調器。
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iPhone 17 Pro：設計變化與高端配置
iPhone 17 Pro將延續iPhone 16 Pro的6.3英寸顯示屏，但在設計上將有所變化。新機將採用重新設計的邊框，用鋁代替鈦材質，並配備一個更大的矩形相機凸起。內部配置上，iPhone 17 Pro將搭載A19 Pro晶片、12GB RAM（iPhone有史以來最大）以及高通5G調制解調器。此外，蘋果可能會將前置攝像頭的像素從1200萬升級到2400萬，進一步提升拍照質量。
iPhone 17 Pro Max：小優勢與動態島變化
作為iPhone 17系列中的旗艦機型，iPhone 17 Pro Max將擁有iPhone 17 Pro的所有功能配置，並因尺寸較大而擁有更好的電池壽命。有傳言稱，iPhone 17 Pro Max的動態島設計將會比其他所有機型都要小，同時可能還具備一些在iPhone 17 Pro中找不到的相機優勢。
iPhone 17：強大基礎機型再現
去年秋天的iPhone 16是多年來最強大的基礎機型之一，今年iPhone 17是否還能延續這一輝煌？從預期配置來看，iPhone 17將搭載2400萬像素前置攝像頭、A19晶片、8GB RAM以及與iPhone 16相同的6.1英寸顯示屏。然而，面對來自Air和Pro系列機型的競爭以及更便宜的iPhone SE 4的挑戰，iPhone 17能否脱穎而出仍有待觀察。
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