iPhone 17系列將有3款設計方案？120Hz高刷新率還有A19晶片加持

蘋果公司的iPhone 17系列在近期頻繁曝光，引發了廣泛熱議。據悉，蘋果預計將在2025年9月正式發布這一全新系列，為消費者帶來一系列重大更新與設計變革。以下是iPhone 17系列曝光的彙總訊息。



本次iPhone 17系列預計將有四款機型，分別是iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max以及全新成員iPhone 17 Air（或Slim）。值得注意的是，iPhone 17系列取消了Plus版本，轉而推出更加輕薄的Air版本，以滿足消費者對大屏與輕薄設計的雙重需求。

iPhone 17系列在外觀上有明顯不同。（微博）

iPhone 17 Air的設計尤為引人注目，其厚度可能僅為5.5mm至6.25mm之間，成為蘋果史上最薄的iPhone。顯示屏尺寸預計在6.55至6.65英寸之間，介於iPhone 17 Pro和17 Pro Max之間。此外，Air版本還可能採用單鏡頭4800萬像素後置攝像頭，並配備更小的前置攝像頭開孔，形成更窄的動態島設計。

iPhone 17系列在外觀上有明顯不同。（x）

根據知名科技頻道「Front Page Tech」爆料，iPhone 17系列可能會是這樣：

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iPhone 17系列在屏幕方面實現了重大突破，全系將普及120Hz LTPO（低溫多晶氧化物）高刷，這一變化將顯著提升屏幕續航、滑動體驗和遊戲體驗。與普通的120Hz刷新率不同，iPhone 17系列的屏幕刷新率可以在1Hz到120Hz之間動態調節，智能適應不同的使用場景。

iPhone 17 Pro會是這樣？（asherdipps）

在性能方面，iPhone 17系列將搭載基於3納米工藝的A19晶片，雖然未升級到2納米工藝，但CPU、GPU和能效均有不小的提升。此外，iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max可能配備A19 Pro晶片，並升級至12GB RAM，以更好地發揮本地大模型的潛力。而iPhone 17和iPhone 17 Air則可能繼續搭載8GB RAM。

都能用上A19晶片（x）

iPhone 17系列的攝像頭模組也迎來了重大變革。iPhone 17 Pro Max預計將配備4800萬像素的廣角、超廣角和四稜鏡長焦攝像頭，成為首款擁有三個4800萬像素攝像頭的iPhone。同時，某款機型可能搭載機械性可變光圈系統，實現更自然的前景虛化效果。

對於iPhone 17 Air等中端機型，雖然可能僅配備單鏡頭4800萬像素後置攝像頭，但同樣能夠帶來出色的攝影體驗。此外，所有iPhone 17機型的前置攝像頭預計都將升級到2400萬像素，並配備六片式鏡頭，提供更清晰、細節更豐富的自拍效果。

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除了上述變化外，iPhone 17系列還帶來了多項創新亮點。例如，iPhone 17 Pro Max的動態島面積將實現「史詩級縮小」，得益於蘋研發的光路摺疊技術。縮小後的動態島或將支持多任務分屏懸浮等交互功能，提升用戶體驗。

動態島會再縮小？（x）

此外，iPhone 17系列還可能搭載蘋果自研的5G調制解調器、藍牙和Wi-Fi 7晶片等組件，以降低對外部供應商的依賴並實現更緊密集成和更節能的無線設置。其中，iPhone 17 Air可能是首批搭載蘋果自研5G調制解調器的機型之一。

隨着iPhone 17系列的曝光訊息不斷增多，消費者對這一全新系列的期待也日益高漲。特別是iPhone 17 Air的輕薄設計與iPhone 17 Pro Max的頂級配置，成為消費者關注的焦點。無論如何，iPhone 17系列的發布無疑將為智能手機市場帶來新的競爭格局。蘋果能否通過這一全新系列重拾創新話語權並滿足消費者的期待，讓我們拭目以待。

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