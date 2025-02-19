xAI Grok 3香港申請使用教學｜Grok 3於 2 月 18 日 正式發佈，Elon Musk 對這款 AI 給予極高的評價，聲稱它是「地球上最聰明的 AI」，並且在推理能力方面表現優異，甚至超越當前市場上的所有已知產品，包括 Google 的 Gemini、DeepSeek 以及 OpenAI 的 ChatGPT 等對手。



Grok 3 ：推理能力大幅提升

據官方公佈的數據顯示，Grok 3 與其輕量版本 Grok 3 Mini 在數學、科學、程式碼推理 等多個領域的表現，都超越現有的 AI 模型。這款新一代 AI 模型在 20 萬個 GPU 上進行訓練，並僅花費 214 天 便完成構建，與上一代 Grok 2 相比，其訓練量提升了 10 倍，推理能力更是達到了全新的高度。

在公布的直播中，Grok 3 即時生成了一段 3D 太空發射動畫的程式碼，並成功運行，顯示出 AI 在複雜物理模擬領域的應用潛力。此外，Grok 3 還能夠快速設計一款類似於俄羅斯方塊的遊戲，並經過短暫思考後，提供了一個可行的解決方案，展現出強大的遊戲開發能力。

Grok 3 是 xAI 推出的第三代 AI 模型，被視為 OpenAI 旗艦模型 o3 的主要競爭對手。與 OpenAI 的 AI 模型不同，Grok 3 能夠直接存取 X 平台的即時資訊，這使得它在回應時事議題上比其他 AI 更快、更精準。此外，Grok 3 還具備回答其他 AI 拒絕回應的敏感問題 的能力，進一步展現其獨特優勢。

值得一提的是，Grok 3 引入了「思維鏈推理（Chain of Thought Reasoning）」，這讓 AI 能夠像人類思考一樣，逐步拆解並解決更複雜的問題。這種推理方式讓 AI 更加靈活，能夠應對高度抽象或多步驟的問題，而不僅僅是基於模式匹配來給出答案。

點先玩到 Grok 3？

Grok 3 會先開放給 X上的 Premium Plus 會員，讓他們成為第一批使用者。此外，xAI 還推出了一個新的 Super Grok 訂閱計畫，專為那些希望獲得最先進 AI 功能的忠實用戶提供服務。

馬斯克表示，Grok 3 最佳的使用體驗大約會在一週後，屆時將開放更多功能，包括語音交互能力，讓 AI 具備類似真人對話的體驗。這意味著，未來 Grok 3 不僅能用文字回應，還能與使用者進行更自然的語音交流，這將大大提升人機互動的流暢度。